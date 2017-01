Você está: Notícias

Estão de volta!

Viva celebra os anos 80 em produção inédita

robertoscalon - Hoje, 00:07







Elke Maravilha é uma das entrevistadas no novo programa do Viva (Divulgação/Viva) Elke Maravilha é uma das entrevistadas no novo programa do Viva (Divulgação/Viva)



O canal Viva resgata grandes momentos dos anos 1980 com a estreia da série "Os Anos 80 Estão de Volta" . Em 11 episódios, a atração reúne destaques marcantes da década, em cenários que vão desde a televisão e o teatro até a música e a moda do país.



Entre os assuntos abordados ao longo dos episódios, fenômenos culturais e de comportamento dos anos 1980: o primeiro Rock in Rio; o surgimento de bandas como Legião Urbana, Titãs e Paralamas do Sucesso, que deram uma cara nacional ao rock; o movimento pelas Diretas Já; a criação do grupo teatral "Asdrúbal trouxe o Trombone", que revelou uma geração de talentos; o aparecimento do punk no Brasil; o estouro das músicas para crianças e adolescentes e do gênero "soul à brasileira"; a relevância de Abelardo Barbosa e sua "Discoteca do Chacrinha" e dos videoclipes lançados no "Fantástico"; e a consagração de clássicos da televisão como "TV Pirata" e "Armação Ilimitada".



A série conta com depoimentos de personalidades icônicas da época. André De Biase, Byafra, Dado Villa-Lobos, Diogo Vilela, Elke Maravilha, Evandro Mesquita, Guto Graça Mello, Hamilton Vaz Pereira, Hermano Vianna, Kadu Moliterno, Kid Vinil, Kiko Zambianchi, Léo Jaime, Marcelo Madureira, Marcelo Tas, Michael Sullivan, Miguel Falabella, Nelson Motta, Pedro Cardoso e Sandra de Sá estão entre os convidados.



"Os Anos 80 Estão de Volta" estreia dia 08 de janeiro , a partir das 18h no canal Viva. O canalresgata grandes momentos dos anos 1980 com a estreia da série. Em 11 episódios, a atração reúne destaques marcantes da década, em cenários que vão desde a televisão e o teatro até a música e a moda do país.Entre os assuntos abordados ao longo dos episódios, fenômenos culturais e de comportamento dos anos 1980: o primeiro Rock in Rio; o surgimento de bandas como Legião Urbana, Titãs e Paralamas do Sucesso, que deram uma cara nacional ao rock; o movimento pelas Diretas Já; a criação do grupo teatral "Asdrúbal trouxe o Trombone", que revelou uma geração de talentos; o aparecimento do punk no Brasil; o estouro das músicas para crianças e adolescentes e do gênero "soul à brasileira"; a relevância de Abelardo Barbosa e sua "Discoteca do Chacrinha" e dos videoclipes lançados no "Fantástico"; e a consagração de clássicos da televisão como "TV Pirata" e "Armação Ilimitada".A série conta com depoimentos de personalidades icônicas da época. André De Biase, Byafra, Dado Villa-Lobos, Diogo Vilela, Elke Maravilha, Evandro Mesquita, Guto Graça Mello, Hamilton Vaz Pereira, Hermano Vianna, Kadu Moliterno, Kid Vinil, Kiko Zambianchi, Léo Jaime, Marcelo Madureira, Marcelo Tas, Michael Sullivan, Miguel Falabella, Nelson Motta, Pedro Cardoso e Sandra de Sá estão entre os convidados.estreia dia, a partir das 18h no canal





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).