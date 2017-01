Você está: Notícias

Diretores de cinema do todo o mundo falam sobre a sétima arte no Canal Brasil

Alfonso Cuaron é entrevistado no "Janelas Abertas"



Os diretores Felipe Nepomuceno e Pablo Giorgelli, argentino responsável por “Las Acacias” fizeram a mesma pergunta para 15 renomados diretores: o que é o cinema?. A partir disso, as conversas - que estarão em “Janelas Abertas” no Canal Brasil - relatam motivações, influências, ideias e sonhos que regem um set de filmagem. Ao longo de cada entrevista, os convidados falam da relação com a sétima arte, curiosidades dos sets e tudo que passa na cabeça deles durante a produção de um filme, além de imagens de arquivo.



No episódio de estreia, o mexicano Alfonso Cuarón, vencedor do Oscar de Melhor Diretor pelo longa “Gravidade” (2013), fala sobre as influências de clássicos como “Ladrões de Bicicleta” (1948), de Vittorio De Sica, que viu acidentalmente na televisão ainda pequeno, e como sempre quis ser diretor. Cuarón faz parte dos novos mexicanos que arrebataram Hollywood nos últimos anos, ao lado de nomes como Guillermo del Toro e Alejandro Gonzalez Iñarritu. O diretor fala também sobre outras produções que dirigiu, como o elogiado “Y Tu Mama También” (2001), além de “Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban” (2004) e “Paris Je T'Aime” (2006).



Há ainda entrevistas com o americano Terry Gilliam recorda as produções “12 Macacos” (1995) e “O Teorema Zero” (2013), as inspirações para “Brazil: o Filme” (1985); Juan José Campanella, ganhador do Oscar de Melhor Filme Estrangeiro pelo aclamado “O Segredo dos Seus Olhos” (2009); Fernando Trueba (“Belle Époque”, vencedor do Oscar de Melhor Filme Estrangeiro), Fernando Coimbra (“O Lobo Atrás da Porta”), Todd Haynes (“Eu Não Estou Lá”, quebra-cabeça biográfico de Bob Dylan), Diego Luna (“Y Tu Mama También”) e Hirozaku Koreeda (“Pais e Filhos”). Há ainda a presença de Jia Zhangke, expoente do cinema chinês, que ganhou um documentário sobre sua trajetória, assinado pelo brasileiro Walter Salles, “Jia Zhangke: Um Homem de Fenyang” (2014), e o músico David Byrne, que integrou a banda britânica Talking Heads e foi além da música, dirigindo o longa “True Stories” e tendo ganhado Oscar de Melhor Trilha Sonora por “O Último Imperador”.



