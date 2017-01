Você está: Notícias

Golden Globe

E! acompanha os bastidores da premiação do Globo de Ouro

robertoscalon - Hoje, 00:11







Giuliana Rancic apresenta o Globo de Ouro (Divulgação/E!) Giuliana Rancic apresenta o Globo de Ouro (Divulgação/E!)



Para dar início a esta glamorosa temporada de prêmios, o E! preparou uma programação especial para que não perca nenhum detalhe das tendências da moda que estarão anunciando as estrelas ao desfilares no Globo de Ouro 2017 . Começando às 19h com a Contagem Regressiva , seguida às 21h com a tão esperada transmissão Ao Vivo do Tapete Vermelho com Jason Kennedy e Giuliana Rancic, e finalizando no domingo, 8, com a festa pós evento de premiação.



O Globo de Ouro 2017 ( Golden Globes Awards ) é uma das premiações favoritas das indústrias do cinema e da televisão dos Estados Unidos, e um dos melhores termômetros dos que poderiam ser os ganhadores do cobiçado prêmio da Academia. As nomeações a esses prêmios são concedidas pela seleta Associação da Imprensa Estrangeira de Hollywood (HFPA, em inglês).



Para completar, na terça, 10 de janeiro , às 21h, o E! leva ao ar a edição especial de "Fashion Police" dedicada ao Globo de Ouro, em que o time de apresentadores mais temido de toda a televisão fará a seleção dos melhores e dos piores vestidos da noite.



