MTV estreia nova temporada de programa interativo

Nesta segunda (09), a MTV estreia a segunda temporada de "Videolove" , um programa de videoclipes que conta com a participação da audiência para comentar sobre os artistas do momento. O canal convida todos a participarem, gravando um vídeo sobre os clipes da nossa lista (mtv.com.br/concursos/videolove) e tem a chance de aparecer durante a exibição do programa.



