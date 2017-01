Você está: Notícias

Em 10 capítulos

Minissérie baseada na obra de Milton Hatoum, "Dois Irmãos" estreia na Globo

robertoscalon







Obra célebre de Milton Hatoum estreia como minissérie na Globo (Divulgação) Obra célebre de Milton Hatoum estreia como minissérie na Globo (Divulgação)



Nesta segunda (09) estreia na Globo , "Dois Irmãos" , uma história intensa e passional sobre o cruzamento de afetos. Na Manaus que recebe uma profusão de culturas entre as décadas de 1920 e 1980, uma família que se estrutura a partir do nascimento dos gêmeos Omar e Yaqub é destruída por causa da rivalidade extrema entre eles – uma disputa em torno do amor da mãe, Zana. São personagens que saltam das páginas do célebre romance do escritor amazonense Milton Hatoum, para uma minissérie de 10 episódios, escrita por Maria Camargo e com direção artística de Luiz Fernando Carvalho



A série traz a história de dois irmãos gêmeos - Yaqub e Omar - e suas relações com a mãe, o pai e a irmã. Moram na mesma casa Domingas, empregada da família, e seu filho. Esse menino - o filho da empregada - narra, trinta anos depois, os dramas que testemunhou calado. Buscando a identidade de seu pai entre os homens da casa, ele tenta reconstruir os cacos do passado, ora como testemunha, ora como quem ouviu e guardou, mudo, as histórias dos outros. Do seu canto, ele vê personagens que se entregam ao incesto, à vingança, à paixão desmesurada. O lugar da família se estende ao espaço de Manaus, o porto à margem do rio Negro - a cidade e o rio, metáforas das ruínas e da passagem do tempo, acompanham o andamento do drama familiar.



