Telefônica Brasil aprova mudanças no seu Conselho de Administração

Em reunião do Conselho de Administração da Telefônica Brasil foi aprovada na última semana a eleição do economista e administrador de empresas espanhol José María Del Rey Osorio como membro do Conselho de Administração e do Comitê de Estratégia da Companhia. Foi aprovada também a indicação do conselheiro Ángel Vilá Boix como presidente do referido Comitê de Estratégia.



As mudanças ocorrem após Amos Genish decidir deixar a Telefônica Brasil renunciando aos cargos de membro do Conselho da Telefônica Brasil e de presidente do Comitê de Estratégia da Companhia. Amos Genish comunicou a decisão ao anunciar a sua posição como Chief Convergence Officer do grupo francês Vivendi, baseado em Paris e Londres.



