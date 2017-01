Você está: Notícias

Silvio Santos é vice-líder nesse domingo

Nesse domingo, 08 de janeiro, Silvio Santos conquistou a vice-liderança isolada no Rio de Janeiro na média geral. No ar das 19h58 à 0h02, Silvio Santos marcou 10 pontos, contra 7 da terceira colocada e 18 da primeira. O share foi de 20% e o pico de 13 pontos. Em São Paulo, o programa ficou na vice-liderança, das 23h19 à 0h02, com 12 pontos contra 10 da concorrente. Na média geral, Silvio marcou 11 pontos, com pico de 14 e 18% de share.



O Roda a Roda Jequiti, apresentado por Silvia Abravanel, conquistou a vice-liderança na Praça Rio de Janeiro. No ar das 19h17 às 19h49, Silvio obteve 7,5 pontos, contra 7,1 da terceira colocada e 15,9 da primeira.





