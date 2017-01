FOX Sports cresce 21% em audiência e consolida vice-liderança em 2016

FOX Sports cresce 21% em audiência e se consolida como o segundo canal esportivo mais assistido (Divulgação) FOX Sports cresce 21% em audiência e se consolida como o segundo canal esportivo mais assistido (Divulgação)

Desde 2012, crescemos em audiência e credibilidade sempre mantendo uma ligação forte entre jornalismo e entretenimento esportivo. Todos os Investimentos em programação, talentos, uma nova sede com mais de 4 mil m² e a constante busca pelos mais altos padrões de tecnologia e produção, fizeram do canal uma referência de conteúdo original e jogos exclusivos no país. Em 2017 com as novidades previstas para a programação, mais o calendário diferenciado de Libertadores, Sulamericana e Copa do Brasil cresceremos mais, com qualidade que traduz nosso foco e seremos imprescindíveis, como sempre, para quem é fã do esporte no Brasil.

De acordo com dados do Kantar IBOPE Media, de janeiro a dezembro de 2016, oalcançou a vice-liderança isolada entre todos os canais esportivos do PayTV no PNT (Painel Nacional de Televisão - que abrange 15 regiões metropolitanas do país) entre homens de 18 a 49 anos.Ao longo dos 12 meses do ano, na faixa das 7h às 24h, o canal fechou com 0,17 de média, o que representa 15% de participação entre todos os canais de esportes na TV a Cabo. Resultado 21% superior ao obtido em 2015, quando conseguiu média de 0,14. Comparado com a ESPN Brasil, concorrente terceira colocada, o FOX Sports alcançou 6% mais audiência.”, afirma Eduardo Zebini, SVP & CCO do FOX Sports Brasil.No primetime, faixa das 18h à 01h, o esportivo ficou novamente em segundo lugar com média de 0,23, o que representa 14% de share entre todos os canais de esportes na TV a Cabo, Índice 21% superior que a terceira colocada, Sportv 2, que teve 0,19 de média. Comparado com o ano anterior, na mesma faixa e período, o FOX Sports cresceu 21%. Na ocasião marcou 0,19 de média.No horário vespertino, das 12h às 18h – ainda de janeiro a dezembro deste ano no PNT entre homens de 18 a 49 anos - o FOX Sports também foi vice-líder. Nessa faixa, o canal esportivo obteve 0,18 de média, crescendo 13% em audiência em relação ao ano anterior, quando marcou 0,16 de média.A faixa horária de maior crescimento do canal foi no período matutino - das 9h às 12h. Nesse período alcançou 0,09 em audiência, aumentando em 50% o número de espectadores, no comparativo com 2015.