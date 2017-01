Você está: Notícias

Vítimas de assassinatos

Investigação Discovery estreia série inédita Emboscada

Quando a traição parte de quem menos se espera, ela nunca vem sozinha e esconde um enredo complexo de intrigas e mentiras. A partir de quinta-feira, 12 de janeiro, às 23h10, o canal Investigação Discovery desvenda os bastidores sórdidos de famílias aparentemente perfeitas com a estreia de Emboscada .



Cada episódio de uma hora aborda um caso real protagonizado por pessoas acima de qualquer suspeita. De repente, as aparências ruem, revelando relacionamentos extraconjugais, roubos e assassinatos.



Utilizando dramatizações, a série recria o clima de harmonia que precede momentos críticos – a verdade aparece diante dos olhos incrédulos de toda a comunidade, junto a corpos inertes das vítimas traídas. A narração em primeira pessoa cria suspense ao contar os fatos na perspectiva de pessoas que estão prestes a receber punhaladas de “amigos” e familiares.



