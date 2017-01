Você está: Notícias

Churrasco

TLC combina aventura e competição culinária com estreia de Desafio na Brasa

Vcfaz.tv - Hoje, 16:19







TLC combina aventura e competição culinária com estreia de Desafio na Brasa (Divulgação) TLC combina aventura e competição culinária com estreia de Desafio na Brasa (Divulgação)

A partir de sexta-feira, 13 de janeiro, às 20h30, o canal TLC leva o telespectador às paisagens mais belas da África do Sul com a estreia de Desafio na Brasa . A série segue a jornada de 15 duplas de churrasqueiros – formadas por amigos, familiares ou casais – que percorrem o país enquanto testam suas receitas com ingredientes locais.



A bordo de carros, eles passarão 52 dias na estrada , encarando as etapas de uma competição que elimina uma ou duas duplas por episódio. As provas não se restringem a longas horas de direção e de dedicação às grelhas: durante o trajeto, eles encontrarão testes de resistência física e terão de conseguir na natureza alguns de seus ingredientes para os assados e guarnições. Remar, acampar, pescar e utilizar o motor do carro como forno para cocção da carne estão entre as tarefas dos 13 episódios que compõem a primeira temporada.



A riqueza geográfica, da fauna e flora sul-africana inspira a versatilidade do “braai”, como é chamado o método sul-africano para assar carnes ao ar livre, parecido com churrasco, que exige um ritual específico de preparação. O vencedor deve dominar as diferentes formas de preparar o braai, bem como os tipos de carne que são propostos pela produção. São cortes bovinos, suínos, frutos do mar e cordeiros que serão avaliados por um júri de especialistas.



As paisagens de trilhas off road, porções estonteantes da costa sul-africana e também os labirintos urbanos por onde o comboio dos participantes passará são o cenário para a competição. Apenas uma dupla receberá o prêmio que inclui um carro 4x4 e valor em dinheiro equivalente a 40mil dólares. A partir de sexta-feira, 13 de janeiro, às 20h30, o canalleva o telespectador às paisagens mais belas da África do Sul com a estreia de. A série segue a jornada de 15 duplas de churrasqueiros – formadas por amigos, familiares ou casais – que percorrem o país enquanto testam suas receitas com ingredientes locais.A bordo de carros, eles passarão, encarando as etapas de uma competição que elimina uma ou duas duplas por episódio. As provas não se restringem a longas horas de direção e de dedicação às grelhas: durante o trajeto, eles encontrarão testes de resistência física e terão de conseguir na natureza alguns de seus ingredientes para os assados e guarnições. Remar, acampar, pescar e utilizar o motor do carro como forno para cocção da carne estão entre as tarefas dos 13 episódios que compõem a primeira temporada.A riqueza geográfica, da fauna e flora sul-africana inspira a versatilidade do “braai”, como é chamado o método sul-africano para assar carnes ao ar livre, parecido com churrasco, que exige um ritual específico de preparação. O vencedor deve dominar as diferentes formas de preparar o braai, bem como os tipos de carne que são propostos pela produção. São cortes bovinos, suínos, frutos do mar e cordeiros que serão avaliados por um júri de especialistas.As paisagens de trilhas off road, porções estonteantes da costa sul-africana e também os labirintos urbanos por onde o comboio dos participantes passará são o cenário para a competição. Apenas uma dupla receberá o prêmio que inclui um carro 4x4 e valor em dinheiro equivalente a 40mil dólares.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).