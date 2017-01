Você está: Notícias

Comedy Central irá exibir RuPaul's Drag Race em abril

Com estreia prevista para abril deste ano, o canal Comedy Central exibirá o reality show ‘ RuPaul’s Drag Race’ a partir de sua oitava temporada no Brasil. Produção original da Logo TV – rede norte-americana de conteúdo voltado ao público LGBT pertencente à Viacom International Media Networks – o programa que procura o carisma, singularidade, coragem e talento de uma drag queen se consolidou como sucesso mundial de audiência e já tem sua nona temporada confirmada.



No reality, RuPaul – uma das figuras mais influentes do movimento drag em todo o mundo – promove gincanas e desafios semanais entre as competidoras para testar suas habilidades em dança, canto, talentos diversos, humor, personalidade, entre outros atributos considerados importantes para uma drag queen. A cada episódio uma participante é eliminada e, na grande final, a vencedora é honrada com o título de " America's Next Drag Superstar ". Com estreia prevista para abril deste ano, o canalexibirá o reality show ‘a partir de sua oitava temporada no Brasil. Produção original da– rede norte-americana de conteúdo voltado ao público LGBT pertencente à Viacom International Media Networks – o programa que procura o carisma, singularidade, coragem e talento de uma drag queen se consolidou como sucesso mundial de audiência e já tem sua nona temporada confirmada.No reality,– uma das figuras mais influentes do movimento drag em todo o mundo – promove gincanas e desafios semanais entre as competidoras para testar suas habilidades em dança, canto, talentos diversos, humor, personalidade, entre outros atributos considerados importantes para uma drag queen. A cada episódio uma participante é eliminada e, na grande final, a vencedora é honrada com o título de "".





