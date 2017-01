Você está: Notícias

Em nova temporada de "Além da Conta", Ingrid Guimarães visita comércio popular no Brasil

robertoscalon - Hoje, 22:07







Ingrid Guimarães apresenta "Além da Conta" (Eliana Rodrigues/GNT) Ingrid Guimarães apresenta "Além da Conta" (Eliana Rodrigues/GNT)



Nesta quarta (11), Ingrid Guimarães volta à telinha com o "Além da Conta: Caindo na Real" no GNT. A apresentadora vai conferir o comportamento do consumidor brasileiro em seu próprio país. Ela aproveita toda a experiência adquirida em Nova York e Miami e, desta vez, sai às compras no Rio de Janeiro e em São Paulo com convidados especiais.



Em tempos de crise e dólar nas alturas, o programa cai na real e pousa voo aqui pelo Brasil, na nova temporada. Acompanhada de famosos como Fábio Porchat, Sabrina Sato, Dira Paes e Preta Gil, Ingrid visita mercados populares de São Paulo e Rio de Janeiro. E já que a palavra de ordem do momento é economizar, a apresentadora e seus convidados terão que usar e abusar da criatividade para provar que é possível sim comprar bem por pouco.



