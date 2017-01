Você está: Notícias

TV paga tem nova queda no número de assinantes em novembro

TV tem nova queda no número de assinantes em novembro (Divulgação)



Em novembro, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) registrou o número de 18.873.137 assinaturas de TV paga. Uma queda de 95.997 assinaturas, menos 0,51% em relação ao mês anterior. Em comparação com novembro de 2015, a redução foi ainda maior, 352.629 assinaturas, menos 1,83%.



Nos últimos 12 meses e de outubro a novembro de 2016 somente a prestadora Oi apresentou acréscimo na base de assinantes de TV paga. A prestadora apresentou acréscimo de 10,18% no número de assinantes de novembro de 2015 a novembro de 2016, 118.865 assinaturas e de outubro a novembro do ano passado o crescimento foi de 0,95%, um aumento de 12.119 assinaturas.



Em comparação a outubro, a SKY perdeu 63.218 assinantes (1,19% da base), a Telefônica teve uma queda de 19.979 assinantes (1,14%), a BlueTV perdeu 3.135 assinanturas (2,74%). Com menos perdas, temos a NET/Claro com 5.600 assinantes (0,06%) a menos e a Algar, com menos 947 assinantes (0,95%).





