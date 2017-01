Você está: Notícias

Nova série

Fevereiro: Comédia com Matt LeBlanc, "Man With A Plan" estreia na Warner

robertoscalon - Ontem, 23:24







Elenco de "Man With A Plan" (Divulgação/Warner) Elenco de "Man With A Plan" (Divulgação/Warner)



Em fevereiro, o canal Warner investe em novas séries. Além de "Man With a Plan" , estrelada por Matt LeBlanc como um empreiteiro que descobre as dificuldades da vida paterna quando sua esposa volta a trabalhar.



Intitulada na Brasil de "O Chefe da Casa" , Matt LeBlanc é Adam, um empreiteiro, passa a ser encarregado de cuidar das crianças quando sua esposa Andi (Liza Snyder) volta ao trabalho. A ocupação, que ele esperava que fosse tranquila, vai se provar mais difícil que muitos desafios que enfrentou em sua vida profissional, pois seus filhos se transformam em diabinhos quando a mãe vai trabalhar.



A pré-adolescente Kate (Grace Kaufman) esconde uma manipuladora por trás da aparente alegria por poder passar mais tempo com o pai; o filho do meio Teddy (Matthew McCann) não consegue tirar as mãos de dentro das calças e Emme (Hala Finley) está apreensiva com a entrada no jardim de infância. Agora Adam vai precisar de todos os conselhos que puder obter com a esposa e com um casal de amigos para superar seu novo trabalho.



"O Chefe da Casa" ( "Man With a Plan" ) estreia dia 05 de fevereiro, às 13h no canal Warner.



Saiba mais:

Fevereiro: Warner estreia sitcom com Kevin James Em fevereiro, o canalinveste em novas séries. Além de "Kevin Can Wait" , o canal estreia a comédia, estrelada por Matt LeBlanc como um empreiteiro que descobre as dificuldades da vida paterna quando sua esposa volta a trabalhar.Intitulada na Brasil de, Matt LeBlanc é Adam, um empreiteiro, passa a ser encarregado de cuidar das crianças quando sua esposa Andi (Liza Snyder) volta ao trabalho. A ocupação, que ele esperava que fosse tranquila, vai se provar mais difícil que muitos desafios que enfrentou em sua vida profissional, pois seus filhos se transformam em diabinhos quando a mãe vai trabalhar.A pré-adolescente Kate (Grace Kaufman) esconde uma manipuladora por trás da aparente alegria por poder passar mais tempo com o pai; o filho do meio Teddy (Matthew McCann) não consegue tirar as mãos de dentro das calças e Emme (Hala Finley) está apreensiva com a entrada no jardim de infância. Agora Adam vai precisar de todos os conselhos que puder obter com a esposa e com um casal de amigos para superar seu novo trabalho.) estreia diaàs 13h no canal





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).