Filmes

NOW tem especial com filmes de animais durante as férias

Os animais são as estrelas principais do especial de férias do NOW. Durante o mês de janeiro, clientes da NET e Claro HDTV poderão assistir a grandes sucessos do cinema, que têm bichinhos de todas as formas e cores como protagonistas.



Entre os títulos escolhidos para o Especial Férias Animais da plataforma estão: Pets – A Vida Secreta dos Bichos; O Bom Gigante Amigo; Meu Amigo, O Dragão; Virei um Gato; A Era do Gelo: O Big Bang; Uma Amizade Verdadeira; Procurando Dory; Angry Birds: O Filme; A Lenda de Tarzan e o lançamento Cegonhas.



