Chopped

Food Network estreia série para amantes de churrasco

Hoje, 17:31







Food Network estreia série para amantes de churrasco (Divulgação) Food Network estreia série para amantes de churrasco (Divulgação)

O canal de televisão por assinatura Food Network estreia no dia 16 de janeiro às 22h, Chopped: Mestres do Churrasco .



Inspirado no programa Chopped , cuja proposta é lançar desafios com direito à ingredientes misteriosos e visitas inesperadas, este torneio épico de churrasco, apresentado por Ted Allen, acontece ao ar livre e reúne dezesseis chefs churrasqueiros, que competem para ver quem leva o grande prêmio de 50 mil dólares.



