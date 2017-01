SBT cancela reestreia do jornal Primeiro Impacto

Você está: Notícias

O ano começou agitado nos corredores do SBT .



A emissora de Silvio Santos chegou a anunciar a reestreia do telejornal " Primeiro Impacto " para esta quarta-feira, dia 11 de janeiro, na faixa horária das 13h45 às 14h45. O jovem Dudu Camargo havia sido escolhido para ocupar o lugar destinado atualmente para o Clube do Chaves.



