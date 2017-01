Você está: Notícias

Ancient Aliens

Episódios inéditos de Alienígenas do Passado retornam ao History

Vcfaz.tv - Hoje, 17:34







A existência de vida extraterrestre tem gerado muitas controvérsias ao longo da história da humanidade. A série Alienígenas do Passado , que retorna ao History no dia 18 de janeiro, às 22h40, com episódios inéditos, foi criada para examinar as evidências que comprovam a presença de seres de outro planeta na Terra.



Os episódios dessa série exploram 75 milhões de anos de provas contundentes sobre a vida dos extraterrestres no planeta Terra – da era dos dinossauros ao Antigo Egito, chegando até aos céus azuis de nossos dias. Algumas teorias asseguram que os extraterrestres vêm interagindo com os habitantes da Terra no decorrer dos séculos, e que mudaram o curso da história humana.



Desenhos antigos de estranhas criaturas, encontrados em cavernas, substâncias químicas desconhecidas pelo homem e contínuos avistamentos no mundo inteiro são apenas alguns dos elementos inquietantes investigados em Alienígenas do Passado.



No episódio que marca a volta dos inéditos, Os caçadores de alienígenas , no século XXI, acadêmicos, cientistas e os governos mundiais se uniram pela primeira vez abertamente, em busca de vida inteligente fora da Terra. Embora um esforço deste tipo nunca tenha se tornado público, na realidade, a busca por provas da existência de vida terrestre vem sendo realizada há décadas. A partir de 1947, uma série de aparições inexplicáveis e acontecimentos misteriosos obrigaram certos membros do alto escalão do governo dos Estados Unidos a tornarem-se oficialmente caçadores de alienígenas.





