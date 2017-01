Você está: Notícias

As Bruxas Amish

Lifetime apresenta especial de filmes com temática amish

Lifetime apresenta especial de filmes com temática amish (Divulgação) Lifetime apresenta especial de filmes com temática amish (Divulgação)

Nos Estados Unidos e no Canadá, um grupo numeroso de pessoas religiosas ainda vive como se estivesse no século 18 . Avessos à tecnologia, os amish mantêm um estilo de vida simples, basicamente rural e sem energia elétrica.



Também possuem tradições e vestimentas bem características, assim como seu dialeto próprio. De 18 a 20 de janeiro, a faixa Lifetime Movies apresenta uma programação especial, com filmes originais Lifetime, dois deles inéditos, e que tratam de temas relacionados aos amish.



Na quarta, dia 18 de janeiro, às 22h, vai ao ar o inédito " As Bruxas Amish ". Quando uma equipe de TV chega a Holmes County, Ohio, para documentar a vida na isolada comunidade amish Swartzentruber, a produção é interrompida pela morte de uma Brauchau, uma bruxa amish. Depois de seu enterro pagão, um grupo de jovens amish pede a ajuda da equipe de TV, na tentativa de documentar eventos inexplicáveis que estão ocorrendo na comunidade. No entanto, logo todos descobrem que a poderosa força malévola que os assombra tem intenções mortíferas.



Na trama do também inédito Entre e Religião e o Amor , exibido no dia 19 de janeiro, às 22h, Hannah Yoder (AJ Michalka), uma jovem de 18 anos, deve ser batizada e casar com o namorado, entrando definitivamente para a comunidade Amish. Mas antes disso, os amigos a levam para Hollywood, onde conhece Josh (Jesse McCartney) e os dois tornam-se inseparáveis. Mesmo contra a sua vontade, Hannah precisa voltar para casa. Então, descobre que está grávida e tem de tomar uma dolorosa decisão: ficar com o noivo ou voltar para Josh e ser afastada da comunidade para sempre.



Completando a programação especial amish, o Lifetime exibe nesta sexta-feira o longa Juramento ao Silêncio na sexta-feira, dia 20 de janeiro, às 23h40, baseado no livro homônimo escrito por Linda Castillo. A pacífica comunidade amish de Painter's Mill, Ohio, é assombrada por uma série de assassinatos brutais. Entre os mais afetados pela tragédia, está Kate Burkholder (Neve Campbell), uma garota jovem que sobrevive ao terror e, como consequência, deixa a vida amish para trás.

