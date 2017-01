Você está: Notícias

"Projeto Mindy" ganha nova temporada no TBS

Mindy Kaling estrela série no TBS (Divulgação)



Nesta quarta (11), chega ao TBS muitodivertido a quinta temporada "Projeto Mindy" . A trama acompanha Mindy, uma ginecologista de sucesso que procura harmonia entre sua vida pessoal, profissional e amorosa.



Mindy Kaling é uma das representantes mais produtivas da nova geração de atrizes e escritoras de comédia, mais conhecida pelo seu papel em "The Office" . A série passa-se à volta da vida da obstetra e ginecologista Mindy Lahiri, tanto a nível pessoal como a nível profissional. A personagem foi influenciada pela mãe da criadora, que exercia a mesma profissão. O elenco se completa com nomes como Chris Messina, Ed Weeks, Zoe Jarman, Ike Barinholtz dentre outros.



No primeiro episódio da quinta temporada, quando Jody tenta conquistar o coração de Mindy com a compra de um apartamento para ela, Mindy tem que escolher entre seu velho amor, Danny, e um novo relacionamento com Jody. Tamra fica desconfiada ao saber que Mindy mentiu sobre a viagem a Miami, e Colette e ela se infiltram para descobrir o que Mindy fez realmente nesse fim de semana e com quem.



