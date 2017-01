Você está: Notícias

História

Mais Globosat exibe documentários sobre Henrique VIII e Michelangelo

robertoscalon - Hoje, 12:15







Pietá é destaque em documentário sobre Michelangelo (Divulgação) Pietá é destaque em documentário sobre Michelangelo (Divulgação)



O Philos preparou uma programação especial para o Mais Globosat com mais histórias, curiosidades e novidades. Nesta sexta (13), o canal exibe os documentários inéditos "As verdades sobre a corte de Henrique VIII" e "Os segredos de Michelangelo" .



"As verdades sobre a corte de Henrique VIII" vai falar do rei mais emblemático da Inglaterra. Por um lado, um tirano medieval, por outro, um príncipe do Renascimento. Ele assumiu uma Inglaterra devastada pela guerra civil e assentou o país. O poder da dinastia Tudor era absoluto, mas a um custo terrível. Especula-se que tenha sido responsável pela execução de 72 mil britânicos.



Em seguida, em "Os segredos de Michelangelo" , de Fabrizio Rugirello. Michelangelo foi considerado o maior artista de seu tempo ainda em vida e não à toa chamavam-no de ‘ O Divino’. Desenvolveu a maior parte do seu trabalho artístico em Florença e Roma, onde viviam seus grandes mecenas, a família Medici de Florença e o Vaticano. Entre suas célebres artes destacam-se as esculturas de Pietà e David, na pintura, a Capela Sistina e o Juízo Final.



"As verdades sobre a corte de Henrique VIII" e "Os segredos de Michelangelo" serão exibidos no dia 13 de janeiro , a partir das 13h no canal Mais Globosat . preparou uma programação especial para ocom mais histórias, curiosidades e novidades. Nesta sexta (13), o canal exibe os documentários inéditosvai falar do rei mais emblemático da Inglaterra. Por um lado, um tirano medieval, por outro, um príncipe do Renascimento. Ele assumiu uma Inglaterra devastada pela guerra civil e assentou o país. O poder da dinastia Tudor era absoluto, mas a um custo terrível. Especula-se que tenha sido responsável pela execução de 72 mil britânicos.Em seguida, em, de Fabrizio Rugirello. Michelangelo foi considerado o maior artista de seu tempo ainda em vida e não à toa chamavam-no de ‘ O Divino’. Desenvolveu a maior parte do seu trabalho artístico em Florença e Roma, onde viviam seus grandes mecenas, a família Medici de Florença e o Vaticano. Entre suas célebres artes destacam-se as esculturas de Pietà e David, na pintura, a Capela Sistina e o Juízo Final.serão exibidos no dia, a partir das 13h no canal





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).