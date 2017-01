Você está: Notícias

Minha Rua

Nova temporada de programa com Leandro Firmino chega ao Futura

robertoscalon - Hoje, 12:24







Leandro Firmino entrevista o cineasta Victor Lima (Divulgação/Futura) Leandro Firmino entrevista o cineasta Victor Lima (Divulgação/Futura)



Nesta sexta (13), o canal Futura estreia a terceira temporada da série "Minha Rua" . O apresentador Leandro Firmino volta às ruas do Brasil e faz um tour pela Bahia, Ceará, Sergipe, Minas Gerais e Rio de Janeiro, para conhecer mais de perto algumas personalidades já reconhecidas nos locais onde moram pelo trabalho que realizam e carisma com todos a sua volta.



O programa apresenta iniciativas culturais, ecológicas e sociais que têm a rua como seu principal local de realização. O primeiro episódio, que vai ao ar na sexta-feira 13, conta a história e experiências de Victor Lima, jovem cineasta de filmes “trash”. Morador da zona norte do Rio de Janeiro e apaixonado por cinema desde pequeno, Victor junto com seus amigos de infância, criou na adolescência a PCDQA – uma produtora amadora - para realizar os curtas que ele tinha na mente. Hoje, Victor é profissional da área, mas ainda faz filmes com seus amigos e abre espaço para os vizinhos e quem mais tiver interesse em participar.



A 3ª temporada de "Minha Rua" estreia dia 13 de janeiro , às 20h30 no Canal Brasil. Nesta sexta (13), o canalestreia a terceira temporada da série. O apresentador Leandro Firmino volta às ruas do Brasil e faz um tour pela Bahia, Ceará, Sergipe, Minas Gerais e Rio de Janeiro, para conhecer mais de perto algumas personalidades já reconhecidas nos locais onde moram pelo trabalho que realizam e carisma com todos a sua volta.O programa apresenta iniciativas culturais, ecológicas e sociais que têm a rua como seu principal local de realização. O primeiro episódio, que vai ao ar na sexta-feira 13, conta a história e experiências de Victor Lima, jovem cineasta de filmes “trash”. Morador da zona norte do Rio de Janeiro e apaixonado por cinema desde pequeno, Victor junto com seus amigos de infância, criou na adolescência a PCDQA – uma produtora amadora - para realizar os curtas que ele tinha na mente. Hoje, Victor é profissional da área, mas ainda faz filmes com seus amigos e abre espaço para os vizinhos e quem mais tiver interesse em participar.A 3ª temporada deestreia dia, às 20h30 no





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).