Baseado nos livros infantis, "Desventuras em Série" é novidade na Netflix

Neil Patrick Harris estrela "Desventuras em Série" (Divulgação/Netflix) Neil Patrick Harris estrela "Desventuras em Série" (Divulgação/Netflix)



Nesta sexta (13), a Netflix estreia uma de suas produções mais aguardadas, a versão televisa dos livros "Desventuras em Série" . A história que já ganhou uma versão para o cinema com Jim Carrey, agora é estrelada por Neil Patrick Harris. A série conta a trágica história dos órfãos Baudelaire - Violet, Klaus e Sunny – cujo tutor malvado, o Conde Olaf, não medirá esforços para colocar as mãos na herança deles.



Uma negligência descuidada coloca as crianças sob a custódia de um parente distante chamado Conde Olaf, uma figura misteriosa e desonesta que busca uma fortuna roubando a herança deles. Após seu elaborado plano falhar e suas maléficas intenções serem reveladas, o Conde Olaf (Neil Patrick Harris) utiliza uma variedade de disfarces estranhos para atravessar o caminho das crianças, causando o caos aos Baudelaire e seus guardiões subsequentes. Enquanto as crianças conseguem se esquivar das tentativas do Conde Olaf de roubar sua fortuna, eles colecionam pistas pelo caminho sobre o passado de seus pais.



