Disney Channel apresenta especial de "Frozen" em versão Lego

Neste sábado (14), o Disney Channel estreia o especial "Lego Frozen - Luzes Congelantes" , que acompanha os personagens do longa animado em uma aventura épica para recuperar o brilho das luzes congelantes. No curta animado, as princesas Anna e Elsa, ao lado de Kristoff, Sven, Olaf e um novo personagem, o troll Little Rock, partem em uma missão para restaurar o brilho da aurora boreal, um belo fenômeno natural que ocorre nas partes mais frias da Terra.



