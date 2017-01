Você está: FabioTV

"Escrava Mãe" perde fôlego com texto pesado

Nesta segunda-feira (09/01), “Escrava Mãe” chegou ao último capítulo. A novela da Record estreou com uma boa expectativa nos índices de audiência. 14 pontos de média. Porém, chegou ao fim com 11 pontos. Ao invés de subir no IBOPE, a trama de Gustavo Reiz perdeu fôlego. Mesmo assim, ficou em um razoável patamar nos números que auferem a preferência do telespectador.



Na realidade, “Escrava Mãe” apostou em um texto pesado. A direção de Ivan Zettel também apostou no clima soturno. Tratar realmente da escravidão não é tarefa fácil. Tiago Santiago e Herval Rossano, por exemplo, superaram o desafio com brilhantismo em “A Escrava Isaura” que ganha uma nova reprise na tela da Record.



Todo dia, intrigas, sofrimento, chicotada em escravo e vilania desmedida de Maria Isabel e Comendador Almeida ganhavam espaço no folhetim. O telespectador ficou angustiado. Não teve respiro.



Diante desse quadro, Thais Fersoza viveu o seu melhor momento na carreira artística ao viver a vilã-mor Maria Isabel. A atriz incorporou a megera com veracidade. Gabriela Moreyra superou o desafio ao interpretar a mocinha Juliana que, aliás, morreu no último capítulo. Fato raro na teledramaturgia brasileira. O português Pedro Carvalho também sobressaiu ao viver Miguel.



Roberta Gualda, Zezé Motta, Luiz Guilherme, Adriana Lessa e Jussara Freire foram outros destaques positivos da produção.



Com a falta de planejamento da Record TV, o telespectador perceberá as diferenças entre Escrava Mãe e A Escrava Isaura. Logo de cara, Leôncio (Leopoldo Pacheco) vive com seu pai na fazenda. Mas ele não tinha sido punido com o degredo na África? Na realidade, “Escrava Mãe” e “A Escrava Isaura” são duas novelas distintas. Não é uma continuação.



E para encaixar a estreia da novela de Tiago Santiago nesta segunda, deve ter ocorrido um corte abrupto no último capítulo de “Escrava Mãe”. Filipa (Milena Toscano) tinha sido baleada pelo próprio pai. Estava na cama à beira da morte. Momentos depois, a mocinha abolicionista apareceu toda saltitante em uma reunião. Como assim?



A emissora acertou ao resgatar a faixa das 19h30 para a teledramaturgia. Tiago Santiago poderia retornar aos domínios da Barra Funda.



