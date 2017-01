Você está: Notícias

Dos criadores de "Phineas e Ferb", "A Lei de Milo Murphy" chega ao Disney XD

robertoscalon - Ontem, 23:58







"A Lei de Milo Murphy" é novidade no Disney XD (Divulgação/Disney) "A Lei de Milo Murphy" é novidade no Disney XD (Divulgação/Disney)



Neste sábado (14), os fãs do Disney XD vão poder dar uma espiadinha na nova série animada do canal, "A Lei de Milo Murphy" . Dos criadores de "Phineas e Ferb" , a comédia acompanha Milo, a personificação da Lei de Murphy, onde qualquer coisa que pode dar errado vai dar errado. Sofrendo dessa lei, Milo pensa sempre para fazer o melhor e o seu otimismo sem fim poderá transformar qualquer catástrofe em uma aventura.



Milo está preparado para todas as possibilidades, armado com conhecimento, uma mochila com suprimentos, muito otimismo e entusiasmo, ele se junta a seus corajosos amigos, Melissa e Zach para encarar aventuras épicas, tudo por causa da Lei de Murphy.



