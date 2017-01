Você está: Notícias

Homem Morcego

TCM relembra filmes clássicos do Batman em especial

"Batman - O Retorno" é destaque no TCM (Divulgação/Warner) "Batman - O Retorno" é destaque no TCM (Divulgação/Warner)



Neste sábado (14), o TCM vai relembrar as aventuras clássicas estreladas pelo Homem Morcego. Em uma animação e em três filmes, o telespectador poderá acompanhá-lo em suas aventuras e ajudá-lo a combater o Coringa, do icônico Jack Nicholson, e o Charada, vivido por Jim Carrey, além de vê-lo seduzir mulheres como Nicole Kidman e Michelle Pfeiffer.



Às 15h55, vai ao ar a animação "Batman – A Máscara do Fantasma" . A produção de 1993 mostra Bruce Wayne, combatendo o Fantasma, um novo bandido que mata um grande criminoso e faz parecer que o herói encapuçado cometeu o crime, fazendo com que Gotham City se volte contra ele. Além disso, Batman ainda precisa se preocupar em defender a cidade do Coringa, um vilão extremamente perigoso.



Às 17h20 vai ao ar "Batman" , o primeiro filme traz o Coringa, um homem que tenta matar meia Gotham City pela mais nobre das causas: conseguir que seu rosto seja impresso nas notas de 1 dólar. Em meio a isso tudo, aparece Batman, que tentará detê-lo e impedir que roube dele o amor de Vicki, que está mais bela do que nunca. Já em "Batman – O Retorno" , às 19h40, depois de derrotar o Coringa, Batman enfrenta o Pinguim, uma criatura estranha e desequilibrada, e a Mulher-Gato terrivelmente sexy e perturbada.



Às 22h, é a vez de "Batman Eternamente" onde Duas-Caras e Charada dois excêntricos bandidos decidem descobrir a identidade do Homem-Morcego para depois matá-lo. Este por sua vez, recebe a ajuda de um jovem que tem sede de vingança, por ter perdido a família em um acidente provocado pelo Duas-Caras.



