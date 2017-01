Você está: Notícias

Fevereiro: Warner estreia "Riverdale", série que adapta quadrinhos "Archie"

Em fevereiro, o canal Warner estreia a série "Riverdale" . A produção é uma adaptação das histórias em quadrinhos "A Turma do Archie" , que já teve uma versão animada produzida na década de 1960.



O drama de uma hora é uma versão ousada e subversiva da vida surreal na cidade pequena de Riverdale. Conforme um novo ano escolar se inicia, a cidade lamenta a morte recente e trágica de um adolescente chamado Jason Blossom, nada é como antes. Archie Andrews ainda é um típico adolescente americano, mas os acontecimentos do verão o fizeram perceber que o que ele deseja mesmo é seguir uma carreira musical, em vez de seguir os passos de seu pai. Tudo pesa na mente de Archie, inclusive sua amizade abalada com o compositor e colega de classe Jughead Jones.



Enquanto isso, sua vizinha Betty Cooper está ansiosa para revê-lo, após ter estado ausente durante todo o verão. Mas ela não está exatamente preparada para declarar seu amor. E seu nervosismo não é a única coisa que a impede de se abrir. Quando Veronica Lodge chega à cidade, surge um clima inegável entre ela e Archie, embora Veronica não queira arriscar sua amizade com Betty investindo nessa paixão. Há também a patricinha de Riverdale, Cheryl Blossom, que não pensa duas vezes antes de provocar atritos entre Archie, Betty e Veronica. Mas Cheryl tem seus próprios segredos. O que exatamente ela estaria escondendo sobre a morte misteriosa de seu irmão gêmeo, Jason? Riverdale pode até parecer uma cidade pacata, mas o perigo se esconde nas sombras.



"Riverdale" tem no elenco nomes como K.J. Apa, Cole Sprouse, Camila Mendes, Lili Reinhart, Madelaine Petsch, Ashleigh Murray e Luke Perry. O drama estreia dia 13 de fevereiro, às 21h40 no canal Warner .



