24: Legacy

Fevereiro: Sem Jack Bauer, "24: Legacy" é novidade no canal FOX

Corey Hawkins é o protagonista de "24:Legacy" (Divulgação/FOX) Corey Hawkins é o protagonista de "24:Legacy" (Divulgação/FOX)



O canal FOX estreia em fevereiro "24: Legacy" , spin-off de "24" , que segue a vida do herói de guerra Eric Carter, interpretado por Corey Hawkins. Carter é um ex- guarda florestal do exército , que voltou para a América, e os problemas que o segue para trás, obrigando-o a pedir a CTU para salvar sua vida, e potencialmente interromper os maiores ataques terroristas em solo americano.



"24: Legacy" reúne novamente os produtores executivos da série original Kiefer Sutherland, Howard Gordon e Brian Grazer. Composta por 12 episódios de uma hora, a história inicia seis meses atrás, em Yemen, onde um esquadrão de elite dos Rangers do Exército dos Estados Unidos, liderado pelo sargento Eric Carter (Corey Hawkins), assassina ao líder terrorista Sheik Ibrahim Bin-Khalid. A ira dos seguidores de Bin-Khalid obriga a Carter, seu esquadrão e familiares a viverem sob um plano de proteção federal a testemunhas.



No entanto, uma tentativa de assassinato contra Carter deixa claro que sua equipe e familiares estão expostos. Sob perigo, Carter recorre a Rebecca Ingram (Miranda Otto), a oficial de inteligência que dirige o ataque contra Bin-Khalid. Mas Ingram, muito brilhante e ambiciosa, renuncia ao seu posto como Diretora Nacional da CTU para apoiar ao seu esposo, o Senador John Donovan (Emmy Smits), em sua campanha para Presidente dos Estados Unidos. Porém, Carter e Ingram descobrem uma sofisticada rede terrorista que os obriga a questionar tudo e a todos. Enquanto lutam contra os devotos de Bin-Khalid, ambos se veem obrigados a confrontar suas próprias identidades, familiares e passado.



