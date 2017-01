Você está: Notícias

A Praça é Nossa reexibe participação de Jô Soares

Nesta quinta feira, 12 de janeiro, o programa de humor “ A Praça é Nossa ” continua exibindo os seus melhores momentos.



Além dos quadros mais engraçados de 2016, o programa levará ao ar os clássicos quadros da Velha Surda e do Canarinho .



