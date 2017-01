Você está: Notícias

Tubarões

Nat Geo Wild estreia a série "Pelos Mares do Mundo"

Vcfaz.tv - Hoje, 13:34







Nat Geo Wild estreia a série "Pelos Mares do Mundo" (Divulgação) Nat Geo Wild estreia a série "Pelos Mares do Mundo" (Divulgação)

O canal de televisão por assinatura Nat Geo Wild estreia no sábado, dia 21 de janeiro, a partir das 21h, a série inédita " Pelos Mares do Mundo ".



Tubarões : Nadar em um mar infestado de tubarões. Enquanto para alguns esse é o pior pesadelo, para o documentarista Lawrence Wahba é sinônimo de um dia feliz. Ele também vai escancarar uma realidade que pouca gente conhece: quem é predador e quem é presa nessa história? Homem ou animal?



As imagens de Lawrence provam que, se você quiser se sentir seguro em uma praia, é mais prudente estar dentro d’água do que tirando um cochilo na areia, já que mais pessoas morrem com cocos caídos na cabeça que atacadas por tubarões. O canal de televisão por assinaturaestreia no sábado, dia 21 de janeiro, a partir das 21h, a série inédita "".: Nadar em um mar infestado de tubarões. Enquanto para alguns esse é o pior pesadelo, para o documentarista Lawrence Wahba é sinônimo de um dia feliz. Ele também vai escancarar uma realidade que pouca gente conhece: quem é predador e quem é presa nessa história? Homem ou animal?As imagens de Lawrence provam que, se você quiser se sentir seguro em uma praia, é mais prudente estar dentro d’água do que tirando um cochilo na areia, já que mais pessoas morrem com cocos caídos na cabeça que atacadas por tubarões.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).