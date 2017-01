Você está: Notícias

Terror

Space exibe trilogia completa de O Albergue com histórias sobre terror e sangue

Vcfaz.tv - Hoje, 13:40







Space exibe trilogia completa de O Albergue com histórias sobre terror e sangue (Divulgação) Space exibe trilogia completa de O Albergue com histórias sobre terror e sangue (Divulgação)

O canal de televisão por assinatura Space exibe na quinta-feira, dia 19 de janeiro, a partir das 22h30, um especial com a trilogia completa de " O Albergue ".



A maratona começa com o longa O Albergue , de 2006, às 22h30. Três mochileiros que viajam pela Europa são convidados a um albergue na Eslováquia que promete sexo fácil com garotas belíssimas que adoram turistas. Mas elas não estão sozinhas: fazem parte de uma rede de torturadores, sádicos e assassinos.



O Albergue 2 é o destaque da 0h05. Três garotas americanas que estudam na Europa viajam à Eslováquia para conhecer suas águas termais. Elas ficam hospedadas em um albergue onde são leiloadas entre integrantes de uma rede de sádicos.



O especial encerra com a exibição de O Albergue 3 , a partir da 1h45. Durante uma despedida de solteiro em Las Vegas, com cassino e strippers, alguns jovens são convidados por duas garotas sensuais para uma festa. Uma vez lá, eles são submetidos a um jogo sádico, comandado por milionários, que inclui formas de tortura arrepiantes e até morte. O canal de televisão por assinaturaexibe na quinta-feira, dia 19 de janeiro, a partir das 22h30, um especial com a trilogia completa de "".A maratona começa com o longa, de 2006, às 22h30. Três mochileiros que viajam pela Europa são convidados a um albergue na Eslováquia que promete sexo fácil com garotas belíssimas que adoram turistas. Mas elas não estão sozinhas: fazem parte de uma rede de torturadores, sádicos e assassinos.é o destaque da 0h05. Três garotas americanas que estudam na Europa viajam à Eslováquia para conhecer suas águas termais. Elas ficam hospedadas em um albergue onde são leiloadas entre integrantes de uma rede de sádicos.O especial encerra com a exibição de, a partir da 1h45. Durante uma despedida de solteiro em Las Vegas, com cassino e strippers, alguns jovens são convidados por duas garotas sensuais para uma festa. Uma vez lá, eles são submetidos a um jogo sádico, comandado por milionários, que inclui formas de tortura arrepiantes e até morte.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).