Entrevista Inédita

TV Brasil homenageia Zygmunt Bauman nesta sexta

Em tributo ao sociólogo polonês Zygmunt Bauman que morreu na última segunda-feira, a TV Brasil apresenta a entrevista que o intelectual concedeu à série Incertezas Críticas , produção nacional com pré-estreia nesta sexta-feira, dia 13 de janeiro, às 23h30.



Autor de livros de sucesso, como “ Amor Líquido ”, o filósofo contemporâneo mostra como o poder econômico reduziu a capacidade política dos governos. Também traça um panorama sobre diversos aspectos do plano coletivo ao particular.



" O caráter emergente da sociedade e da vida individual pode ser caracterizado dizendo-se que a incerteza é a única certeza que temos. A crise econômica é só um exemplo dessa instabilidade ", afirma.



Na entrevista realizada em sua residência com a equipe da série da TV Brasil , Bauman também reflete sobre as perspectivas de futuro para os jovens e discute o uso das redes sociais como o Facebook.



" Você pode ser quem quiser e ter um mundo imaginário, on-line, que não aparece na realidade, off-line. Pode ter várias identidades diferentes, fingir ser algo que não é e realizar todos os seus sonhos. É uma maneira de fugir das duras exigências e asperezas do mundo off-line ".



O escritor tem uma extensa biografia com análises sobre a sociedade e as mudanças do mundo atual. Criador do conceito de " liquidez " na modernidade, em que aborda as relações e a fluidez contemporâneas causadas pela globalização, Bauman faz uma crítica explícita ao atual sistema fragmentado de absorção de informações.





