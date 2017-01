Você está: Notícias

Filme

Canal MAX Up exibe a comédia alemã "Namorando uma mulher"

Vcfaz.tv - Hoje, 13:58







Canal MAX Up exibe a comédia alemã "Namorando uma mulher" (Divulgação) Canal MAX Up exibe a comédia alemã "Namorando uma mulher" (Divulgação)

O canal de televisão por assinatura MAX Up exibe neste domingo, dia 15 de janeiro, a partir das 22h, a comédia romântica alemã "Namorando uma mulher".



Tom Herzner, um ícone para a comunidade homossexual, quer lançar sua linha de produtos de beleza, mas um romance inesperado surge durante sua pesquisa de mercado, enquanto trabalha disfarçado em um salão.



