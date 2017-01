Você está: Notícias

Ingrid Guimarães desafia influenciadores digitais em websérie do GNT

robertoscalon - Hoje, 19:21







Ingrid Guimarães e influenciadores digitais (Jonas Vaz/GNT) Ingrid Guimarães e influenciadores digitais (Jonas Vaz/GNT)



Para aquecer a nova temporada do "Além da Conta - Caindo na Real" , a atriz Ingrid Guimarães invadiu o Saara, no Rio de Janeiro, com quatro meninas que bombam na internet, e que competiram entre si na arte da pechincha em busca de novos looks. Esse encontro vai resultar na websérie “Desafio Além da Conta” , que terá quatro episódios exibidos no canal Moda e Beleza do GNT no Youtube, a partir do dia 18 de janeiro .



Ingrid dividiu as convidadas em duplas e propôs um desafio: Thaynara OG ao lado de Nayara Ratacasso contra Taciele Alcolea e Foquinha. Elas tiveram que montar looks completos, com roupas compradas no Saara, para um encontro com uma pessoa especial, em apenas uma hora e com R$150 nas mãos para montar os figurinos. A avaliação das influenciadoras sobre as formas de consumo foi uma pauta fundamental para a nova websérie do canal, mas claro, sempre com muito bom humor.



