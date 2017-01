Você está: Notícias

SBT reprisa novela mexicana "Rubi" pela quarta vez

Barbara Mori é "Rubi" (Divulgação/Televisa) Barbara Mori é "Rubi" (Divulgação/Televisa)



O SBT irá reprisar a novela "Rubi" a partir desta segunda (16) no lugar de "A Usurpadora" , que teve a reprise encurtada devido à baixa audiência. Protagonizada por Bárbara Mori, a trama conta a história de uma jovem pobre, bonita e ambiciosa que não se importa em usar sua beleza para conseguir subir de classe social. A novela foi exibida pela primeira vez na emissora em 2005.



O enredo gira em torno de Rubi (Bárbara Mori), uma jovem pobre e extremamente ambiciosa, que sonha casar-se com um homem rico para ascender socialmente. Ao conhecer o médico Alessandro (Eduardo Santamarina) por intermédio de sua melhor amiga, Maribel (Jacqueline Bracamontes), a moça acredita ter finalmente encontrado o bom partido que tanto procurava – mas se decepciona ao descobrir que o rapaz não possui tanto dinheiro como aparentava. É quando Rubi, mesmo verdadeiramente apaixonada por Alessandro, decide abrir mão do amor de sua vida para seduzir Heitor (Sebastián Rulli), o noivo milionário de Maribel.



