"Liv e Maddie" ganha nova temporada no Disney Channel

Nesta segunda (16), o Disney Channel estreia a quarta temporada da série "Liv e Maddie" . A série acompanha duas irmãs gêmeas com personalidades e sonhos bem distintos.



Aos 11 anos de idade, Liv saiu de casa para protagonizar a série de TV "Cante Alto!", onde se tornou uma estrela. Já tímida Maddie conseguiu se tornar a capitã do time de basquete da escola. Quatro anos depois, Liv volta para casa e a vida de Maddie vira de cabeça para baixo enquanto ela tenta se adaptar com sua irmã, que está acostumada a ser o centro das atenções.



