Novos episódios da animação "Zica e os Camaleões" estreiam na TV Brasil

robertoscalon - Hoje, 21:17







Personagens de "Zica e os Camaleões" (Divulgação/TV Brasil) Personagens de "Zica e os Camaleões" (Divulgação/TV Brasil)



A partir desta terça (17), a TV Brasil apresenta a segunda temporada inédita de "Zica e os Camaleões" . A produção trata de temas como a importância da amizade, a relação com a família, o primeiro amor e a preocupação com o futuro sob a perspectiva das experiências vividas pela protagonista Zica. As tramas retratam o cotidiano da adolescente que utiliza a arte e a música como formas de expressão.



Na nova temporada da produção, Zica continua curtindo seu quarto onde transforma tudo o que vive em arte. A jovem se diverte ao grafitar as paredes, escrever, desenhar, pintar ou compor músicas em seu violão. É também neste espaço, chamado por Zica de "meu mundo", que habitam seus fiéis companheiros: Caco, Zé e Alfredo – três camaleões de estimação imaginários. Fofos, divertidos e muito coloridos, eles nunca chegam a um consenso sobre nada e vivem brigando pela preferência de Zica.



