Warner transmite a cerimônia de premiação do "People's Choice Awards"

Joel McHale será o apresentador da cerimônia (Divulgação/Warner) Joel McHale será o apresentador da cerimônia (Divulgação/Warner)



Em seu 43º ano, o "People's Choice Awards" permanece como a única grande cerimônia de premiação votada exclusivamente pelo público nas categorias de música, cinema e televisão. O canal Warner transmite diretamente dos EUA a cerimônia onde os fãs votam online e elegem os melhores do ano. A premiação terá apresentação do humorista Joel McHale, e na Warner de Aline Diniz e Érico Borgo, diretamente dos EUA.



