Você está: Notícias

Curumim - O Homem Que Queria Voar

Documentário inédito do GNT biografa brasileiro executado na Indonésia

robertoscalon - Hoje, 02:21







"Curumim - O Homem Que Queria Voar" estreia no GNT (Divulgação/Globo Filmes) "Curumim - O Homem Que Queria Voar" estreia no GNT (Divulgação/Globo Filmes)



O canal GNT estreia na próxima quinta (19), o documentário inédito "Curumim - O Homem Que Queria Voar" . Dirigido por Marcos Prado, acompanha os últimos dias e as últimas horas de Marco Archer, o primeiro brasileiro a ser condenado à pena de morte por tráfico de drogas, após ser capturado pela polícia tailandesa em uma ilha nos arredores de Bali, um território indonésio localizado no Oceano Índico.



Mais conhecido nas comunidades do surfe e da asa-delta pela alcunha de "Curumim", a vida de Archer muda drasticamente quando os 13.5 quilos de cocaína escondidos em sua asa delta foram descobertos pela polícia do aeroporto internacional de Jacarta, na Indonésia. Marco foi preso e condenado à morte. Onze anos depois, no dia 17 de janeiro de 2015, Curumim se tornou o primeiro brasileiro a ser executado por tráfico de drogas no mundo. O longa-metragem traz cenas inéditas feitas com câmeras escondidas dentro da prisão.



"Curumim - O Homem Que Queria Voar" estreia dia 19 de janeiro , às 22h45 no GNT. O canal GNT estreia na próxima quinta (19), o documentário inédito. Dirigido por Marcos Prado, acompanha os últimos dias e as últimas horas de Marco Archer, o primeiro brasileiro a ser condenado à pena de morte por tráfico de drogas, após ser capturado pela polícia tailandesa em uma ilha nos arredores de Bali, um território indonésio localizado no Oceano Índico.Mais conhecido nas comunidades do surfe e da asa-delta pela alcunha de "Curumim", a vida de Archer muda drasticamente quando os 13.5 quilos de cocaína escondidos em sua asa delta foram descobertos pela polícia do aeroporto internacional de Jacarta, na Indonésia. Marco foi preso e condenado à morte. Onze anos depois, no dia 17 de janeiro de 2015, Curumim se tornou o primeiro brasileiro a ser executado por tráfico de drogas no mundo. O longa-metragem traz cenas inéditas feitas com câmeras escondidas dentro da prisão.estreia dia, às 22h45 no





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).