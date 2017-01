Novas temporadas

Fevereiro: "Mom" e "Duas Garotas em Apuros" ganham novos episódios na Warner

Em fevereiro, além das estreias de "Man With a Plan" e Warner estreia as novas temporadas de "Mom" e "Duas Garotas em Apuros" ( "Two Broke Girls" ).



"Duas Garotas em Apuros" ( "Two Broke Girls" ) acompanha Max, uma garçonete esforçada e Caroline, uma ex-socialite que perdeu toda a fortuna e precisa de dinheiro para viver, tornando-se garçonete na mesma lanchonete que Max. Apesar de tão diferentes, as duas jovens começam uma amizade e, juntas, pretendem lançar uma empresa para venda de cupcakes. Na sexta temporada, Max e Caroline, agora sócias da lanchonete, dão os toques finais em seu Bar de Sobremesas. Max lida com o fim do seu relacionamento com Randy, e Sophie e Oleg se preparam para receber o bebê.



"Mom" traz Anna Faris e Allison Janney no elenco para contar a história de uma relação bastante complicada entre mãe e filha. Na estreia da quarta temporada, Adam vai morar com Bonnie, enquanto Christy se une a Jill para arrumar um namorado.



A sexta temporada de "Duas Garotas em Apuros" e a quarta temporada de "Mom" estreiam dia 04 de fevereiro, às 13h e 13h30, respectivamente, no canal Warner.



