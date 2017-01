Conexão Top: Ed Sheeran lança Castle On The Hill

@colunatop @topmusicascoluna colunatop@vcfaz.tv





Lucasfrade - Hoje, 11:03



Castle On The Hill

Ed Sheeran













Shape Of You

Ed Sheeran













Delicious

Daniel Powter













Stay My Love

Una Healy













I Miss You

Grey feat. Bahari













Minimum

Charlie Cunningham