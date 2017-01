Confira a semana de A gata (16 a 21/1)

Você está: Novelas

Segunda-feira



Perla e o Silencioso dizem a Esmeralda que vão renovar seus votos matrimoniais. Paulo entrega a Esmeralda um anel de compromisso e pede ela em casamento. Ela aceita. Lorena se queixa com Augusto de que seus filhos a rejeitam. Ela afirma que Mariano já estava agindo assim com ela, mas agora Paulo também. Augusto diz que se sente muito mal. Lorena, com desprezo, responde que a única coisa que lhe importa são seus filhos. Assim, ele pode morrer que ela não sentirá falta. Pedro vai atrás de Jacira e diz que não importa seu passado, só o presente e o futuro que deseja compartilhar com ela. Ele pergunta se podem começar uma relação. Jacira, muito feliz, aceita. Começa a cerimônia religiosa dos votos matrimoniais de Silencioso e Perla. Augusto morre. O Silencioso e sua família, em sinal de respeito, comparecem ao funeral de Augusto. O Silencioso diz a Esmeralda que o tempo o ensinou a não guardar mais rancor, e que diante da morte ninguém pode ser insensível. Paulo e Esmeralda caminham pelo lixão. Gisele, disfarçada, os observa. Esmeralda, ao vê-la, diz que aquela mulher a causa calafrios. Xavier diz a Manuel que aceitou uma oferta de trabalho na Alemanha e vai se despedir de Esmeralda. Esmeralda pede a seu pai que, assim como perdoou Augusto, quer que ele também perdoe Lorena e desista da ideia de mandá-la para a prisão. Chega o dia do casamento de Esmeralda e Paulo. Lorena mal consegue expressar o desgosto que essa união a provoca.



Terça-feira



Paulo e Esmeralda, por fim, se casam. Gisele esparrama gasolina pelo lado de fora da igreja, com a intenção de incendiá-la. Edgar a descobre e, percebendo que Gisele está transtornada, tenta convencê-la a ir embora com ele. Paulo diz a Esmeralda que ainda não pode acreditar que já são marido e mulher. Edgar leva Gisele. Esmeralda diz a Xavier que vai sentir sua falta agora que ele resolveu partir. Xavier a responde que vai feliz, pois Esmeralda é feliz. Lorena tenta fingir felicidade ao ver Esmeralda e Paulo casados e felizes. Edgar tem Gisele reclusa em uma clínica psiquiátrica. Virginia sofre um desmaio e é socorrida pelo Doutor Guillén, que diz que sua enfermidade está controlada. Ele diz a Centavinho que Virginia está grávida.



Quarta-feira



Garibaldo diz a Inês que a polícia não a procura pelo seqüestro de Jacira. Ele pede, já que a vida está lhe dando outra oportunidade, ela não deveria viver com tanta amargura. Garibaldo revela que já assinou os papéis da herança e pede a Inês que se case com ele. Inês responde que amava o Garibaldo de antes, mas este novo homem não a agrada. Ela diz assim que não o aceita e não lhe dará seu filho, nem por todo dinheiro do mundo. Centavinho diz a Virginia que não a apoiará com essa loucura de ser mãe, pois não aceitará perdê-la. Virginia pede que Esmeralda fale com Centavinho para que ele aceite e apoie sua decisão. Esmeralda responde que Centavinho jamais aceitará essa situação, pois a ama e não quer que ela morra. Virginia diz a Esmeralda que ela é mãe e deve entendê-la. Virginia finaliza dizendo que quer esse bebê, pois mesmo que morra continuará vivendo no filho.



Quinta-feira



Esmeralda diz a Perla e a Jacira que Virginia engravidou, apesar de todas as indicações do médico. Perla diz que a entende, porque mesmo correndo risco de morte, quer deixar uma parte sua nesse mundo. Garibaldo diz ao Silencioso que Inês se recusa a casar-se com ele. Silencioso diz que vai falar com Pedro, e está certo que ele irá fazer algo. Garibaldo pede a Silencioso que o ensine a se portar como um homem fino, assim como ele fez com Esmeralda. O Silencioso responde que ele é um bom rapaz, e garante que seu filho estará orgulhoso do pai que terá. Edgar se sente atraído por Gisele e está decidido a curar sua loucura. Pedro diz a Garibaldo e Silencioso que se Inês pensa em entregar seu filho a um casal com dinheiro, tem um plano que espera funcionar. Esmeralda se gradua na universidade e agradece o apoio de seus pais, de seu esposo, de seus filhos e dos amigos. Esmeralda, Paulo e um engenheiro analisam os planos para construir casas para os habitantes do lixão, assim como uma escola e áreas desportivas. Paulo diz a Esmeralda que seus filhos crescerão felizes e frequentarão essa escola. Virginia consegue que Centavinho aceite sua gravidez e deseje o filho que espera tanto quanto ela. Inês dá a luz a um menino e Rita diz que tem que alimentá-lo. Inês responde que não quer vê-lo, e o melhor é que chamem o casal que ficou de “comprar” a criança. Rita tenta convencê-la a não vender o bebê, mas chega um casal e dá a Inês dois milhões de reais e levam o menino. Virginia dá a luz uma linda menina e a recebe muito feliz. Centavinho, chorando, diz a Paulo e Esmeralda que não pode perder Virginia. Virginia pede para se despedir de sua família. Ela diz a Lorena que a ama muito, ainda que não seja sua mãe biológica. Ela também diz a Centavinho que o ama, e o pede para cuidar de sua filha com o mesmo amor que tem por ela. Virginia morre. Alguns anos se passam. A filha de Virginia diz a Centavinho que não quer ir à casa de sua avó, Lorena, pois não gosta dela.



Sexta-feira



O filho de Garibaldo e a filha de Virginia vão prestigiar a festa de aniversário dos filhos de Esmeralda e Paulo. Centavinho diz a sua filha, Virginia, que quando ela sair do colégio eles vão almoçar com sua avó. A menina diz que não quer, pois sua avó não a ama. Centavinho diz que Lorena tem um caráter difícil, mas a ama. Virginia responde que Lorena não ama nem ela e nem Letícia, pois só gosta de Paulinho. Carlos Horácio pergunta a seu pai porque não tem mãe. Garibaldo responde que algumas crianças não têm mãe, como ele e Virginia. O menino responde que a mãe de Virginia foi para o céu, e questiona o pai se a sua também foi. Esmeralda e Paulo encontram Inês pedindo esmola. Ao vê-los, ela insulta Esmeralda. Lorena não oculta seu amor por Paulinho, já a Letícia e Virginia trata com muita indiferença. Billy, Tony e Garibaldo conseguiram ter uma carreira profissional. Os três se lembram de Raí, que não teve a mesma sorte. Garibaldo diz aos amigos que Damião irá ajudar Raí a sair da prisão. Esmeralda se dá conta que Lorena não mudou e segue competindo com ela pelo amor de Paulinho. Mônica diz a Esmeralda que Paulo é como de sua família, assim lhe encantaria que fossem amigas. Ela convida Esmeralda para ir às compras. Gisele convence Edgar que Esmeralda e Paulo são os culpados por sua loucura e, junto com Lorena, vão fazer muito mal a Esmeralda. Mônica tenta convencer Esmeralda de que deve ser mais sociável, que nem tudo é trabalho e afazeres de casa. Carlos Horácio vê Inês pedindo esmola e dá umas moedinhas. Inês se surpreende ao ver Garibaldo com o garoto. Inês chora. Lorena faz um escândalo argumentando que Paulinho está doente. Esmeralda diz a Lorena que não quer que seu filho seja atendido pelo mesmo médico que atendia Gisele. Inês diz a Raí que sentiu muito ao ver Garibaldo bem, e às vezes pensa em pedir lhe ajuda para procurar seu filho. 