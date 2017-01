Confira a semana de Rubi (16 a 21/1)

Você está: Novelas

Segunda-feira



Rubi é uma linda jovem que vive assediada por seus amigos de faculdade. Ela recebe uma rosa de Paco, agradece, mas deixa claro que são apenas bons amigos. Maribel apresenta Rubi para seu pai. Artur pergunta sobre sua família e ela responde que é órfã de pai, que só estuda na Universidade por que tem uma bolsa. Ela diz que sua irmã mais velha mantém a família e que não se importa que saibam que é pobre. Rubi diz a Maribel que fica feliz por ela ter conseguido um namorado rico, jovem e bonito e diz que sonha ter a mesma sorte que a amiga. De proposito, Rubi derruba café na roupa da irmã para que ela não possa estrear o vestido que a mãe lhe fez. Ela se desculpa dizendo que se queimou, mas a mãe sabe que o café está frio e com tristeza percebe que a filha é muito invejosa. Rubi demonstra toda a inveja que tem de Maribel, a quem chama de aleijada, e leva um tapa da mãe. Maribel fica feliz ao saber que Heitor chegará no dia seguinte. Maribel pede a Rubi que receba Heitor no aeroporto e conte a ele sobre o defeito que tem na perna. Heitor fica impressionado ao conhecer Rubi. Rubi não cumpre o que prometeu à amiga e se limita a dizer a Heitor que Maribel está na cafeteria e que tem uma revelação importante a fazer. Maribel, emocionada, fala com Heitor sobre seu problema na perna e explica que não lhe disse nada antes porque teve medo que ele a desprezasse. Maribel diz a Heitor que entenderá se ele quiser acabar com o namoro. Heitor a abraça, diz que se apaixonou pela sua maneira de ser e que quer continuar a seu lado. Artur diz a Rubi que ela se transformou em alguém muito especial para sua filha, por isso decidiu atender o pedido de Maribel e vai quitar sua dívida com a Universidade. Rubi finge estar muito comovida com a ajuda da amiga. Rubi fica para jantar na casa de Maribel e conhece Alessandro, o melhor amigo de Heitor. Maribel apresenta Heitor para seu pai. Alessandro pergunta a Rubi se é verdade que ela não se relacionaria com um homem pobre. Rubi que sim e Alessandro responde que não namoraria uma mulher interesseira.



Terça-feira



Cristina dá uma bronca na irmã e exige que ela explique onde esteve, pois não acredita que estava na casa de uma amiga. Rubi se ofende com a desconfiança da irmã e diz não ser tão ingênua a ponto de ir atrás do primeiro homem que a corteje. Lorena critica Ingrid por ter saído com Raul sabendo que ela está interessada no rapaz. Ingrid se defende e diz que cada um deve lutar pelo que quer. Raul tenta beijar Rubi à força. Alessandro chega nesse momento e dá uma bofetada no rapaz. Raul vai embora furioso e jurando vingança. Rubi olha para Alessandro com desdém e diz a ele que não deveria se sentir obrigado a defendê-la, já que a considera uma mulher interesseira. Rosário pede a Lola que pare de fazer comentários maldosos sobre sua filha, pois não suporta vê-la envolvida em fofocas. Raul volta a assediar Rubi e desta vez consegue beijá-la à força. Ela humilha o rapaz dizendo que ele não desperta nela nenhuma sensação de prazer. Rosário desmaia. Lola diz a Rubi que provavelmente sua mãe sofreu um ataque cardíaco. Alessandro a examina e diz que foi apenas um desmaio. Heitor apresenta Maribel para seus padrinhos. O casal fica chocado ao perceber a deficiência dela e depois, a sós com o afilhado, Genaro pergunta se ele sente vergonha do problema da namorada. Heitor responde que ama Maribel, e espera que eles também a aceitem sem preconceito. Artur diz a Maribel que deve tomar cuidado com Heitor, pois talvez ele aja de uma forma com ela e de outra com seus padrinhos. Maribel pergunta ao pai por que ele não acredita que alguém possa amá-la apesar de sua deficiência. Ingrid diz a Raul que só quer que ele tenha olhos para ela. Raul, irritado, diz que não gosta de ser controlado e vai com Lorena para a discoteca. Paco, embriagado, tenta dançar com Rubi. Alessandro o obriga a se afastar da garota. Raul, sarcástico, diz que mais uma vez perdeu a oportunidade de ficar com Rubi enquanto ele já conseguiu beijá-la. Paco perde a paciência e parte para cima de Raul. Os dois se pegam a socos e pontapés. Rubi humilha Paco dizendo que nunca namoraria um pobre coitado como ele.



Quarta-feira



Rubi conta a Cristina que está apaixonada por Alessandro. Maribel vai até a casa de Rubi para conhecer sua mãe e sua irmã. Heitor diz a Alessandro que decidiu se casar com Maribel e viajar com ela para Nova Iorque, onde pretende realizar seus projetos. Em um centro comercial, Heitor está em uma joalheria comprando o anel de noivado quando chega Rubi. Ela ajuda Heitor na escolha da jóia e diz que Maribel tem muita sorte por ter conquistado seu amor. Alessandro diz a Rubi que aceitou o convite para ir ao litoral só para ficar a seu lado, pois tem certeza de que será um final de semana inesquecível. Alessandro volta a perguntar se ele reúne as qualidades de homem ideal para ela. Ela responde que sim. Heitor convida Maribel para passear de lancha mas, ao tentar subir, ela cai na água. Magda fala duro com Rubi e exige que ela respeite o noivado de Maribel. Rubi responde que só está interessada em Alessandro. Alessandro convida Rubi para jantar e aproveita o momento para pedir que seja sua namorada. Alessandro pergunta a Rubi se gostaria dele se não tivesse dinheiro. Ela diz que sim e Alessandro confessa ter feito um mal julgamento ao pensar que ela era materialista. Ela diz que está muito feliz por ser sua namorada. Os dois se beijam. Heitor, desconcertado, comenta com Alessandro que está surpreso com a atitude de Maribel. Ele conta que Maribel está cheia de dúvidas, que já não tem certeza de que ele é o homem da sua vida e que sequer conseguiu lhe dar o anel de noivado. Maribel, desiludida, comenta com Rubi que Heitor está perdendo o interesse por ela, pois pretende voltar para Nova Iorque. Heitor tenta se reconciliar com Maribel e pergunta se ela o ama de verdade. Ela responde que sim, ele lhe entrega o anel de noivado e pede que seja sua esposa. Heitor comunica aos padrinhos que em breve se casará com Maribel. Genaro pergunta ao afilhado se mais tarde não se arrependerá de ter se casado com uma aleijada, que provavelmente não poderá lhe dar filhos. Heitor, visivelmente irritado, pede ao padrinho que não volte a se referir a Maribel dessa maneira e que será melhor que saiam de sua casa. Alessandro tenta convencer Genaro de que o problema de Maribel não a limita para nada. Genaro responde que jamais aceitará esse casamento. Artur pede a Heitor que marque com seus padrinhos a data para o jantar onde pedirá a mão de Maribel em casamento. Heitor diz que seus padrinhos não estarão presentes.



Quinta-feira



Artur finalmente concorda com o casamento de Heitor e Maribel. Alessandro está a ponto de fazer amor com Rubi, mas ela diz que só se entregará para o homem que se casar com ela. Artur diz a Rubi que Alessandro, apesar de não ter dinheiro, conseguiu estudar na melhor universidade de Nova Iorque graças a uma bolsa. Rubi, furiosa, procura Alessandro e lhe dá uma bofetada. Inconformada com a situação econômica do rapaz ela exige uma explicação por não ter lhe dito a verdade e diz que apesar de estar apaixonada por ele jamais se casaria com um homem pobre. Rosário recrimina Rubi por ter terminado seu namoro com Alessandro. A conversa com Rubi deixa Rosário nervosa e ela desmaia. Heitor socorre a mãe de Rubi e a tranquiliza. Rubi abraça Heitor e Alessandro os surpreende. Rubi diz a Heitor que nunca se sentiu tão apoiada e lhe agradece com um beijo no rosto. Alessandro diz a Rubi que pode contar com ele como médico. Maribel oferece a Rubi seu apoio moral e financeiro. Rosário, já consciente, recrimina Alessandro por ter enganado sua filha fazendo com que acreditasse que era um homem rico. Ele diz que nunca a enganou, que tudo não passou de um mal entendido. Rubi diz a Cristina que Heitor pagou todos os gastos e que não deve bancar a orgulhosa querendo assumir compromissos que vão além de suas posses. Maribel comenta com a amiga que os padrinhos de Heitor não só a aceitam como gostam muito dela. Rubi, mal intencionada, diz que dona Elisa sim gosta dela, mas que Genaro não aceita que o afilhado se case com uma aleijada. Rubi pede a Maribel que não comente com ninguém o que acaba de lhe contar, pois a deixaria mal com o Alessandro. Marcos diz a Cristina que precisam ter muito cuidado com a saúde de sua mãe, pois a pressão alta pode provocar um derrame cerebral. Maribel pergunta a Elisa se Genaro a considera uma aleijada. Alessandro diz a Rubi que pode contar com ele para o que precisar. Os dois se beijam.



Sexta-feira



Alessandro e Rubi se beijam. Ela se afasta, diz que está muito preocupada com a mãe e deixa claro que não mudou sua opinião sobre sua situação econômica. Alessandro diz que é muito paciente e que a fará mudar de opinião. Maribel comenta com Rubi que conversou com a madrinha de Heitor e que ela lhe garantiu que seu afilhado se casará com ela com ou sem a aprovação de Genaro. Maribel diz também que não comentou nada com Heitor para não aborrecê-lo. Rubi diz a Maribel que ela tem muita sorte. Rubi diz a Alessandro que nunca voltará a ser sua namorada, pois está determinada a conseguir o que quer custe o que custar. Decepcionado, Alessandro responde que infelizmente se apaixonou por alguém que não vale a pena. Rubi faz Maribel acreditar que ela não se importa que Alessandro não tenha dinheiro e que só está chateada por ele ter lhe ocultado sua real situação financeira. Marcos aconselha Alessandro a insistir com Rubi até que ela fique tão apaixonada que não consiga viver longe dele. 