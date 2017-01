Confira a semana de Chiquititas (16 a 21/1)

Você está: Novelas

Segunda-feira



As Chiquititas vão à sala de Cintia e perguntam à nova diretora se ela não pode contratar Carol novamente. Cintia diz que o orçamento do orfanato está apertado, mas promete que quando as coisas voltarem ao normal ela chama Carolina para trabalhar novamente. A diretora se incomoda com o pedido. No pátio, Junior espera Carol. Ansioso, o rapaz treina uma maneira em pedir Carol em casamento. Mosca, Rafa e Binho observam Junior de longe e dão risada do rapaz. Junior pede para que os meninos guardem segredo e mostra para eles o anel que irá dar para a amada. Maria Cecília se prepara para sair e avisa a mãe que irá se encontrar com Tomás. Empolgada, Eduarda dá dicas para a filha e a supervisora fica à espera do namorado. No orfanato, Junior explica a Mosca, Rafa e Binho o motivo de querer casar com Carol. Durante a conversa, Junior se distrai e deixa a caixa de joia, com a aliança, no banco do pátio e Pipoca pega o objeto. Os quatro correm desesperados atrás da mascote. Junior consegue pegar a o objeto, mas ao abrir percebe que o anel não está mais dentro da caixa de joia. O rapaz acredita que quando Pipoca pegou o objeto, a aliança deve ter caído em algum lugar do orfanato. Os quatro decidem procurar a joia. Tomás Ferraz, que na verdade é Tobias disfarçado, grava o comercial de amaciante. O barista se preocupa com a demora da gravação e cobra Beto do horário. O entregador fala ao rapaz que deveria ligar para a namorada e dizer que não poderá encontrá-la. Enquanto isso, Maria Cecília espera o namorado em sua casa. Tobias decide ligar para a moça e diz que não poderá encontrá-la. Irritada, a supervisora desliga o celular e deixa o barista falando sozinho. No mesmo momento, passa na televisão o comercial de desodorante que Tomás Ferraz gravou. Maria Cecília não acredita no que vê. Carol vai ao pátio procurar Junior e acha a aliança no chão do lugar. A garçonete estranha e questiona de quem será o anel. A moça vai à sala e pergunta para as meninas se elas sabem de quem é a aliança. Junior fica feliz ao ver que Carol achou a aliança. O rapaz aproveita o momento e pede Carol em casamento. Feliz, Carol aceita o pedido e o casal se abraça e se beija. As crianças do orfanato Raio de Luz comemoram. No dia seguinte, Carol dá a notícia para Dani, Leticia e Beto que Junior a pediu em casamento. Todos comemoram e parabenizam a moça. Na mansão da família Almeida Campos, Junior avisa a família que gostaria que todos estivessem presentes no jantar, pois ele tem um comunicado importante a fazer. No Café Boutique, Carol mostra para Tobias e Clarita seu anel de noivado. Os amigos ficam felizes pela garçonete. Maria Cecília chega à loja e Tobias corre para encontrá-la. Irritada, Maria Cecília conta ao barista que viu o comercial do desodorante e fica indignada por ele não ter lhe contado. Tobias pede desculpa e diz que não fará isso novamente. O barista tenta se aproximar da moça, mas ela o empurra e vai para sua sala. Bia e Pata pensam em como conseguirão um figurino para o concurso. Pata da a ideia de pegar algumas roupas de Mosca. No orfanato, Vivi procura Mosca para ensaiarem e entra no quarto dos meninos. O garoto, que não aguenta mais dançar com a namorada, se esconde embaixo da cama. Binho e Rafa ajudam o amigo. Furiosa, Vivi não encontrar o namorado. No Café Boutique, Armando vê na televisão o comercial de desodorante de Tomás Ferraz e estranha. Carol vai à sala de Junior e diz o quanto está feliz. O rapaz avisa amada que fará um jantar em sua casa para oficializar o noivado. Carol fica receosa, mas diz confiar no amado. No orfanato, ao se esconder no pátio, Mosca se depara com Mili ensaiando sozinha. O garoto questiona o motivo de a amiga estar dançando sozinha e lhe propõe ajuda. Mili aceita e ensina o amigo a coreografia que terá que fazer. Os dois dançam juntos.



Terça-feira



Bia e Pata invadem o quarto dos meninos. As órfãs procuram uma roupa para Pata poder usar no concurso de dança. No banheiro, a menina experimenta as roupas e são surpreendidas por Ana. Bia tenta despistar a menina. Ana convida a amiga para brincar, mas Bia diz que está ocupada. A órfã fica triste. No pátio, Mosca ajuda Mili a ensaiar. Duda chega ao orfanato e fica inconformado ao ver os dois dançando juntos. Mili explica para Duda que Mosca estava apenas ajudando. Os dois se desentendem e a menina apazigua a situação. No quarto das meninas, Ana está triste e Tati tenta consolar a amiga. Bia entra no quarto e Ana diz que a órfã não gosta mais dela. A encrenqueira confessa a menina que ela é sua melhor amiga e que gosta muito da pequenina. No pátio, Duda tenta beijar Mili à força, mas a garota o empurra e sai correndo. Na sala, Vivi briga com Mosca pela demora do garoto. No mesmo momento, Mili passa chorando e corre para o quarto. Ao ver a amiga subindo as escadas, Mosca deixa Vivi sozinha na sala e vai atrás de Mili para saber o que aconteceu. A garota chega em seu quarto e suas amigas questionam o motivo da amiga estar daquele jeito. Mili revela as chiquititas que Duda tentou beijá-la à força. Inconformado, Mosca vai tirar satisfação com o garoto. As chiquititas decidem ir atrás do órfão. No pátio, Mosca empurra Duda e diz que ele não sabe respeitar uma menina. Para evitar briga, Mili pede para que o garoto vá embora. Em sua casa, Carol fica preocupada com o jantar que Junior decidiu fazer. Leticia tranquiliza a amiga e diz que dará tudo certo. Na mansão da família Almeida Campos, todos se preparam para o jantar. O celular de Duda toca e o garoto atende. Mili fala ao garoto que não gostou do que ele fez com ela. Duda se faz de desentendido e a pequenina insiste no assunto. A menina confessa que não quer que eles fiquem brigados. Duda diz que por ele está tudo bem e que dançará no concurso conforme o combinado. Junior chega à mansão com Carolina e Carmen se incomoda com a presença da garota. No Café Boutique, Armando vai à sala de Maria Cecília. O rapaz conta para a supervisora que viu o comercial de desodorante de Tomás Ferraz. Armando pergunta se o cantor português e Tobias são a mesma pessoa. Na mansão da família Almeida Campos, todos se reúnem para o jantar. José Ricardo pergunta ao filho se a ocasião é para comemorarem algo. Junior da à notícia que ele e Carol ficaram noivos. Em sua casa, Leticia passa mal novamente e toma seu remédio. Rui chega na casa da namorada e percebe que Leticia não está bem. A moça confessa ao rapaz que está sentindo muita dor e desmaia. Todos parabenizam o casal, menos Carmen e José Ricardo. No Café Boutique, Armando ameaça contar para todos da empresa que a supervisora namora com o barista da loja. O rapaz a chantageia e pede para que Maria Cecília converse com José Ricardo e lhe dê uma promoção. Armando ainda diz que se alguém souber deste acordo, ele contará para todo mundo que Tobias é Tomás Ferraz. Rui cuida de Leticia e diz estar preocupado com a saúde da namorada. O rapaz pergunta a Leticia se ela já foi a outro médico confirmar se ela tem fibromialgia. A moça afirma que não, mas diz que confia muito em seu médico. Rui diz à namorada que tem um amigo médico e que gostaria de levá-la para ter uma segunda opinião. Leticia aceita e o rapaz diz que marcará uma consulta. Na mansão da família Almeida Campos, José Ricardo pede para conhecer os pais de Carolina. A garçonete diz que poderá marcar um jantar para que eles os conheçam. A garçonete fala que o encontro precisa ser marcado com antecedência, pois seus pais moram em um sítio no Sul e precisariam de mais tempo para ir à cidade. Discretamente, Carmen sussurra para José Ricardo e chama os pais de Carol de roceiros. No dia seguinte, as crianças acordam animadas para o concurso de dança. Cintia distribui os figurinos e os órfãos se surpreendem com as roupas. Na mansão, Carmen pede para conversar com José Ricardo. A megera diz ao irmão que não concorda com o noivado e que Carol está interessada na herança. No orfanato, as meninas decidem ensaiar e Mili se preocupa por não saber que horas Duda irá chegar. Na mansão, Valentina avisa o garoto que ele está atrasado para o concurso de dança. Duda recebe uma mensagem de Mili e responde para a garota que irá encontrá-la direto no concurso. Eduarda e Shirley tomam café da manhã e estranham a demora de Maria Cecília. A moça acorda e diz para a mãe que não teve uma noite boa e sai para o trabalho. A mãe e a empregada estranham o comportamento de Maria Cecília.



Quarta-feira



No orfanato, todos se preparam para ir ao concurso de dança. Ao chegarem no teatro os órfãos ficam encantados com o palco e a decoração. Os pequeninos são surpreendidos por Carol e Junior que os esperam no local. A garçonete elogia o figurino de todos e acalma os ânimos dos pequeninos. Bia aconselha Pata aproveitar a distração dos amigos para se vestir de menino. No mesmo momento, as Top 3 surgem e Débora questiona Bia sobre o seu par. As chiquititas ficam encantadas com os figurinos das patricinhas. Preocupada, Mili pergunta para Junior se ele sabe onde Duda está. O rapaz liga para o garoto para questionar sua demora. Mili fala com Duda e o menino diz que está saindo da mansão e logo estará no local. Ao desligar o telefone, o menino afirma que Mili terá o susto que merece. No Café Boutique, Leticia e Clarita aconselham Tobias e Beto a pararem de aceitar os trabalhos para Tomás Ferraz. As amigas afirmam que o barista corre o risco de ser reconhecido. Beto sonha com o sucesso do fictício cantor português. Na sala de José Ricardo, Maria Cecília conversa com o empresário sobre a possibilidade de Armando ter uma promoção. José Ricardo estranha os elogios vindos da supervisora e a questiona. Irritado o empresário diz que quem deve fazer as escolhas da empresa é ele. Nos bastidores do concurso, todos esperam ansiosamente para se apresentarem. A apresentadora (Carla Braga) da competição dá início ao 6º Concurso Dance Dance. Na plateia, Carol, Junior e Cintia esperam as pequeninas. A diretora aparenta estar com pressa e o casal estranha o comportamento de Cintia. Chico e Ernestina são os primeiros a se apresentarem. Os funcionários do orfanato acertam todos os passos da coreografia e ficam felizes com a participação. Nos bastidores, Pata se veste de menino e Bia tenta escondê-la. Débora, Priscila e Michele ao perceberem que a encrenqueira está acompanhada se aproximam. As patricinhas pedem para que Bia apresente Patrick, que na verdade é Pata, mas Bia dá um jeito de despistar as Top 3. Tati e Binho se apresentam, ao saírem do palco todos os parabenizam. A pequenina pergunta para a irmã sobre o que ela achou de sua apresentação. Vivi diz que não viu a coreografia, pois estava ensaiando a sua. Tati fica triste com o descaso da irmã. Débora se apresenta com seu par, dançando o mesmo ritmo de Cris e Rafa, ao espiarem os órfãos percebem que a patricinha está dançando a mesma coreografia que o coreógrafo Ulisses Franco (Fernando Rocha) os ensinou. Cris diz a Rafa que quer desistir, pois Débora roubou a coreografia deles. Irritado, o garoto vai tirar satisfações com a patricinha. Débora se faz de desentendida e finge não saber o que os pequeninos estão dizendo. Nos bastidores, Vivi ensaia o tempo todo quando torce o seu pé. Chico tenta ajudá-la, mas percebe que a menina está com dor e que seu tornozelo está inchado. O cozinheiro dá a noticia para a pequenina, que fica chateada e irritada por não poder mais participar do concurso. Chateada, Cris não sabe se irá dançar e Rafa tenta consolar a amiga. Débora chama Priscila para conversar e lembra a amiga para que faça o que combinaram. A patricinha é chamada no palco para a sua apresentação. Carol resolve ver como estão as crianças nos bastidores. Ao chegar no local, Cris desabafa com a garçonete. Carol tenta tranquilizar os pequeninos e os aconselha a não desistirem e participarem do concurso. Cris e Rafa escutam a moça e decidem dançar. Ao terminar sua apresentação, Priscila joga óleo no palco. A apresentadora chama Cris e Rafa para se apresentarem. Durante a competição, Cris escorrega no óleo e quase cai, mas Rafa consegue pegar a garota e reverter toda a situação. A dupla é aplaudida pela plateia. Débora e Priscila ficam irritadas pelo plano ter falhado. Mili se preocupa cada vez mais com a demora de Duda e Mosca observa a garota.



Quinta-feira



Pata e Bia se preparam para a apresentação. Pata reclama que seu boné está fazendo sua cabeça coçar. Bia fala para a pequenina tirá-lo enquanto ela vigia se alguém aparece. No mesmo momento, Michele flagra as duas meninas e descobre que Patrick é, na verdade, Pata disfarçada. Bia pede para que a patricinha guarde segredo e as duas órfãs são chamadas para o palco. Durante a apresentação, preocupada que todos descubram a verdade, Pata resolve tirar seu boné e revelar que é ela quem está dançando com Bia. Irritadas, Débora, Priscila e Michele ameaçam as chiquititas por terem quebrado a regra do concurso. A apresentadora chama no palco Mili para dançar e a garota se desespera. A órfã tenta falar com Duda, mas não consegue. Mosca, que agora está sem parceira, da a ideia de dançar com Mili. A chiquitita aceita a sugestão e os órfãos iniciam a apresentação. Na coxia, Vivi não gosta de ver o namorado dançar com a amiga. Na plateia, Duda chega atrasado e observa Mili e Mosca dançando juntos. O concurso chega ao fim e os jurados decidem a dupla vencedora do concurso. Na plateia, Junior e Carol estão ansiosos para saber o resultado, enquanto Cintia esta incomodada por estar no local. A apresentadora anuncia o segundo lugar para Mosca e Mili. Em primeiro lugar ficam Cris e Rafa. Os órfãos comemoraram e as Top 3 ficam inconformadas com o resultado. Ao se preparem para voltar ao orfanato, Junior e Chico decidem levar Vivi para o hospital. Mili encontra com Duda e questiona a demora do garoto. Duda tenta reverter a situação e chama a órfã de falsa. O garoto inventa diversas mentiras e faz com que Mili se culpe por ter dançando com Mosca. No orfanato, Rafa e Cris ficam espantados por terem ganhado o primeiro lugar. Falsa, Cintia parabeniza as crianças e os funcionários pela apresentação. Chateada, Mili vai à cozinha e Mosca decide ver o que está acontecendo. A pequenina fala ao órfão que discutiu com Duda, pois o menino ficou chateado ao vê-la dançando com o amigo. Na mansão da família Almeida Campos, Mariana pergunta ao filho sobre o concurso de dança. Irritado, Duda destrata a mãe. Em seu quarto, Maria Cecília arruma o seu guarda-roupa. A moça separa suas roupas por cores e faz com que todas fiquem alinhadas. No mesmo momento, Eduarda entra no local e avisa a filha que alguém a espera na sala. Ao chegar, se surpreende com Tomás Ferraz, que na verdade é Tobias disfarçado. Maria Cecília questiona o que o fictício cantor está fazendo em sua casa. A supervisora leva o rapaz para o seu quarto para que conversem sem a presença de Eduarda. Chateado, Tobias pede desculpas por aparecer sem avisar. O rapaz confessa que não está suportando o descaso da amada. Maria Cecília diz que está tudo muito complicado e que ela está sendo pressionada. A moca diz que não pode compartilhar o assunto com o namorado e deixa Tobias preocupado. Sem saber o que falar, Maria Cecília pede um tempo para o namorado. O barista confessa para a namorada que não acredita em tempo em um relacionamento. Maria Cecília decide terminar o namoro com Tobias. No orfanato, prestes a dormir Mili se lembra do momento em que dançou com Mosca no concurso de dança. O garoto também pensa na amiga. No dia seguinte, Vivi está com a perna imobilizada e Mili vai ajudar a amiga para descer para o almoço. A garota a empurra e recusa a ajuda. Na cozinha, Mosca pergunta a Vivi se ela vai ficar sem falar com ele. A menina diz ao namorado que não parece que ele se preocupa com ela. Vivi demonstra para todos que não gostou de ver Mosca dançando com Mili no concurso. Na mansão da família Almeida Campos, Mariana se prepara para ir embora. A mãe pergunta a Duda como foi o seu primeiro dia de aula na escola nova. O mimado garoto diz que não gostou e que agora quer voltar para Bélgica junto com sua mãe. Mariana não entende a decisão do filho e diz que agora ele terá que ficar no Brasil. No Café Boutique, Leticia, Clarita e Carol estranham a demora de Tobias e Beto. No mesmo momento o entregador chega sem o uniforme e diz às funcionárias que agora ele se tornou um empresário. Armando entra na sala de Maria Cecília e cobra uma resposta sobre a sua promoção. A supervisora diz que José Ricardo não aceitou dar um novo cargo para o rapaz e diz que não tem a vaga que lhe interessa. Inconformado, Armando diz que existe um novo cargo para ele. O rapaz diz a Maria Cecília que o cargo da supervisora interessa para ele. José Ricardo e Cintia descem na loja e Carol os atende. O empresário trata friamente a nora. José Ricardo fala à namorada que não está aceitando que seu filho se case com a garçonete do seu café. O empresário demonstra preocupação com a escolha do filho. Maria Cecília afirma para Armando que não irá pedir demissão, para que ele ocupe o seu lugar. O rapaz a ameaça e diz que irá contar que seu namorado é o barista do Café Boutique. No orfanato, Cris mostra para as chiquititas todas as fotos do concurso que estão na internet. Mili aproveita o momento para tentar fazer as pazes com Vivi. A órfã não aceita as desculpas e diz que Mili está tentando roubar o seu namorado.



Sexta-feira



Mili esclarece para Vivi que Mosca é apenas seu amigo. A menina diz não acreditar na órfã e pede para que ela procure Duda e não Mosca. No Café Boutique, Tobias chega para o trabalho. Triste, o barista conta para os amigos que Maria Cecília terminou o namoro com ele. Beto acredita que com o fim do relacionamento, Tobias não queira levar adiante a história de Tomás Ferraz. Porém, Tobias surpreende o entregador do Café e diz que irá investir na carreira do fictício cantor português. Ana, Tati e Bia dizem a Vivi que ela não foi justa com Mili. As três órfãs afirmam para a garota que ela está sendo egoísta. No pátio, Cris e Pata tentam acalmar Mili. Mosca chega ao local e pede para que Pata e Cris deixem que ele converse sozinho com a pequenina. O garoto esclarece que gosta de Mili e que a namorada está com um comportamento chato. Na sala, Ernestina briga com Binho. Ao sair, Pata, Rafa, Cris e Binho comentam como a zeladora anda mal-humorada. No mesmo momento, Binho dá a ideia de aproximar Chico e Ernestina. Tati, Ana e Bia chegam ao local e o garoto conta a ideia que teve. As pequeninas apoiam e pensam uma maneira de dar inicio a operação cupido. Na mansão da família Almeida Campos, durante o almoço Valentina tenta dar comida a Gabi. A governanta avisa Junior que sua irmã não está bem. A governanta dá a ideia de levar Mili à mansão para Gabi ficar feliz. No pátio, Mosca e Mili conversam sobre o momento que dançaram juntos no concurso de dança. O celular da garota toca e ela atende. Junior a convida para ir a sua casa visitar Gabi. Mili adora a ideia, mas pergunta se Duda estará no local. Junior afirma que sim e Mosca fica irritada ao saber que a órfã irá na casa do garoto. Mili fica indecisa, mas aceita o convite por Gabi. Em sua sala, Maria Cecília chora desesperadamente. A moça teme deixar o emprego e ficar sem condições de sustentar sua casa. Shirley avisa Eduarda que está faltando algumas coisas para a casa. As duas vão ao mercado e a socialite compra somente produtos importados. Ao sair do local, a ex-modelo entra em uma loja de sapatos e usa o cartão de crédito da filha. Mili chega à mansão e encontra Duda. O garoto, ao perceber a presença da menina, pede para Valentina avisar que ele não está em casa. Ao escutar, a órfã avisa Duda que não foi visitá-lo e que está em sua casa para ver Gabi. Ao chegar no quarto, a pequenina percebe que a moça não está bem. Mili tem a ideia de ler a história que escreveu para Gabi. No orfanato, Mosca decide ir falar com Vivi. O garoto fala para a namorada que ela não está certa em agir desta forma com Mili. Vivi pede para que o namorado peça desculpas a ela. Apesar de não concordar, Mosca pede desculpas para a garota e sai do quarto. Na cozinha, Binho pergunta para Chico se ele já namorou. O cozinheiro confessa aos órfãos que já namorou uma vez, mas que a decepção foi grande e nunca mais teve um outro relacionamento. Pata fala ao funcionário que nos dias de hoje ele poderia conhecer uma mulher pela internet. Chico confessa que não sabe mexer com novas tecnologias. Mosca diz que eles podem ensiná-lo. No pátio, Tati fala para Ernestina que ela precisa de um namorado. A zeladora ri da situação e diz que não tem tempo para sair e encontrar uma pessoa. Bia avisa Ernestina que ela pode encontrar um namorado pela internet. Na mansão, Mili conta sua história para Gabi e a moça dorme. Duda escuta por trás da porta e ao perceber que a pequenina irá sair do quarto corre para sala. A menina vai à sala procurar Valentina. Duda pergunta a Mili se a história que ela contou para Gabi tem a ver com eles. A órfã diz que não, mas fica incomodada. No Café Boutique, Armando desce na loja e Carol vai atendê-lo. O rapaz percebe o anel de noivado da moça e a trata de uma forma grosseira. No caixa, Leticia começa a sentir fortes dores. Carol percebe e pergunta para a amiga se ela está bem. O rapaz liga para o garoto para questionar sua demora. Mili fala com Duda e o menino diz que está saindo da mansão e logo estará no local. Ao desligar o telefone, o menino afirma que Mili terá o susto que merece. No Café Boutique, Leticia e Clarita aconselham Tobias e Beto a pararem de aceitar os trabalhos para Tomás Ferraz. As amigas afirmam que o barista corre o risco de ser reconhecido. Beto sonha com o sucesso do fictício cantor português. Na sala de José Ricardo, Maria Cecília conversa com o empresário sobre a possibilidade de Armando ter uma promoção. José Ricardo estranha os elogios vindos da supervisora e a questiona. Irritado o empresário diz que quem deve fazer as escolhas da empresa é ele. Nos bastidores do concurso, todos esperam ansiosamente para se apresentarem. A apresentadora (Carla Braga) da competição dá início ao 6º Concurso Dance Dance. Na plateia, Carol, Junior e Cintia esperam as pequeninas. A diretora aparenta estar com pressa e o casal estranha o comportamento de Cintia. Chico e Ernestina são os primeiros a se apresentarem. Os funcionários do orfanato acertam todos os passos da coreografia e ficam felizes com a participação. Nos bastidores, Pata se veste de menino e Bia tenta escondê-la. Débora, Priscila e Michele ao perceberem que a encrenqueira está acompanhada se aproximam. As patricinhas pedem para que Bia apresente Patrick, que na verdade é Pata, mas Bia dá um jeito de despistar as Top 3. Tati e Binho se apresentam, ao saírem do palco todos os parabenizam. A pequenina pergunta para a irmã sobre o que ela achou de sua apresentação. Vivi diz que não viu a coreografia, pois estava ensaiando a sua. Tati fica triste com o descaso da irmã. Débora se apresenta com seu par, dançando o mesmo ritmo de Cris e Rafa, ao espiarem os órfãos percebem que a patricinha está dançando a mesma coreografia que o coreógrafo Ulisses Franco (Fernando Rocha) os ensinou. Cris diz a Rafa que quer desistir, pois Débora roubou a coreografia deles. Irritado, o garoto vai tirar satisfações com a patricinha. Débora se faz de desentendida e finge não saber o que os pequeninos estão dizendo. Nos bastidores, Vivi ensaia o tempo todo quando torce o seu pé. Chico tenta ajudá-la, mas percebe que a menina está com dor e que seu tornozelo está inchado. O cozinheiro dá a noticia para a pequenina, que fica chateada e irritada por não poder mais participar do concurso. Chateada, Cris não sabe se irá dançar e Rafa tenta consolar a amiga. Débora chama Priscila para conversar e lembra a amiga para que faça o que combinaram. A patricinha é chamada no palco para a sua apresentação. Carol resolve ver como estão as crianças nos bastidores. Ao chegar no local, Cris desabafa com a garçonete. Carol tenta tranquilizar os pequeninos e os aconselha a não desistirem e participarem do concurso. Cris e Rafa escutam a moça e decidem dançar. Ao terminar sua apresentação, Priscila joga óleo no palco. A apresentadora chama Cris e Rafa para se apresentarem. Durante a competição, Cris escorrega no óleo e quase cai, mas Rafa consegue pegar a garota e reverter toda a situação. A dupla é aplaudida pela plateia. Débora e Priscila ficam irritadas pelo plano ter falhado. Mili se preocupa cada vez mais com a demora de Duda e Mosca observa a garota.Pata e Bia se preparam para a apresentação. Pata reclama que seu boné está fazendo sua cabeça coçar. Bia fala para a pequenina tirá-lo enquanto ela vigia se alguém aparece. No mesmo momento, Michele flagra as duas meninas e descobre que Patrick é, na verdade, Pata disfarçada. Bia pede para que a patricinha guarde segredo e as duas órfãs são chamadas para o palco. Durante a apresentação, preocupada que todos descubram a verdade, Pata resolve tirar seu boné e revelar que é ela quem está dançando com Bia. Irritadas, Débora, Priscila e Michele ameaçam as chiquititas por terem quebrado a regra do concurso. A apresentadora chama no palco Mili para dançar e a garota se desespera. A órfã tenta falar com Duda, mas não consegue. Mosca, que agora está sem parceira, da a ideia de dançar com Mili. A chiquitita aceita a sugestão e os órfãos iniciam a apresentação. Na coxia, Vivi não gosta de ver o namorado dançar com a amiga. Na plateia, Duda chega atrasado e observa Mili e Mosca dançando juntos. O concurso chega ao fim e os jurados decidem a dupla vencedora do concurso. Na plateia, Junior e Carol estão ansiosos para saber o resultado, enquanto Cintia esta incomodada por estar no local. A apresentadora anuncia o segundo lugar para Mosca e Mili. Em primeiro lugar ficam Cris e Rafa. Os órfãos comemoraram e as Top 3 ficam inconformadas com o resultado. Ao se preparem para voltar ao orfanato, Junior e Chico decidem levar Vivi para o hospital. Mili encontra com Duda e questiona a demora do garoto. Duda tenta reverter a situação e chama a órfã de falsa. O garoto inventa diversas mentiras e faz com que Mili se culpe por ter dançando com Mosca. No orfanato, Rafa e Cris ficam espantados por terem ganhado o primeiro lugar. Falsa, Cintia parabeniza as crianças e os funcionários pela apresentação. Chateada, Mili vai à cozinha e Mosca decide ver o que está acontecendo. A pequenina fala ao órfão que discutiu com Duda, pois o menino ficou chateado ao vê-la dançando com o amigo. Na mansão da família Almeida Campos, Mariana pergunta ao filho sobre o concurso de dança. Irritado, Duda destrata a mãe. Em seu quarto, Maria Cecília arruma o seu guarda-roupa. A moça separa suas roupas por cores e faz com que todas fiquem alinhadas. No mesmo momento, Eduarda entra no local e avisa a filha que alguém a espera na sala. Ao chegar, se surpreende com Tomás Ferraz, que na verdade é Tobias disfarçado. Maria Cecília questiona o que o fictício cantor está fazendo em sua casa. A supervisora leva o rapaz para o seu quarto para que conversem sem a presença de Eduarda. Chateado, Tobias pede desculpas por aparecer sem avisar. O rapaz confessa que não está suportando o descaso da amada. Maria Cecília diz que está tudo muito complicado e que ela está sendo pressionada. A moca diz que não pode compartilhar o assunto com o namorado e deixa Tobias preocupado. Sem saber o que falar, Maria Cecília pede um tempo para o namorado. O barista confessa para a namorada que não acredita em tempo em um relacionamento. Maria Cecília decide terminar o namoro com Tobias. No orfanato, prestes a dormir Mili se lembra do momento em que dançou com Mosca no concurso de dança. O garoto também pensa na amiga. No dia seguinte, Vivi está com a perna imobilizada e Mili vai ajudar a amiga para descer para o almoço. A garota a empurra e recusa a ajuda. Na cozinha, Mosca pergunta a Vivi se ela vai ficar sem falar com ele. A menina diz ao namorado que não parece que ele se preocupa com ela. Vivi demonstra para todos que não gostou de ver Mosca dançando com Mili no concurso. Na mansão da família Almeida Campos, Mariana se prepara para ir embora. A mãe pergunta a Duda como foi o seu primeiro dia de aula na escola nova. O mimado garoto diz que não gostou e que agora quer voltar para Bélgica junto com sua mãe. Mariana não entende a decisão do filho e diz que agora ele terá que ficar no Brasil. No Café Boutique, Leticia, Clarita e Carol estranham a demora de Tobias e Beto. No mesmo momento o entregador chega sem o uniforme e diz às funcionárias que agora ele se tornou um empresário. Armando entra na sala de Maria Cecília e cobra uma resposta sobre a sua promoção. A supervisora diz que José Ricardo não aceitou dar um novo cargo para o rapaz e diz que não tem a vaga que lhe interessa. Inconformado, Armando diz que existe um novo cargo para ele. O rapaz diz a Maria Cecília que o cargo da supervisora interessa para ele. José Ricardo e Cintia descem na loja e Carol os atende. 