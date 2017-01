Confira a semana de A terra prometida (16 a 21/1)

Você está: Novelas

Segunda-feira



Bogotai reconhece Finéias e o olha com maldade. Racal sorri para Mara. Zareg agradece a hospitalidade dos hebreus. Bogotai tenta se aproximar de Finéias. Raabe agradece o aviso de Orias. Bogotai se enturma com os familiares de Calebe. Orias se reencontra com Milah. Salmon questiona Jéssica, que diz não ter não saber de nada sobre o leproso. Racal se apresenta para Mara. Isaque e Pedael recebem Zareg. Haniel cobra organização dos filhos. Noemi diz que Acsa e Otiniel formariam um belo casal. Jéssica comenta com Mara sobre a desconfiança de Salmon. Zaqueu acusa Tobias de ter sabotado suas armas. Aiúde questiona o encontro de Mara com Jéssica. Ela desconversa. Samara e Léia reclamam da presença dos forasteiros no acampamento. Jéssica agradece pela companhia de Iru. Enciumada, Léia pergunta se Quemuel se encontrará com Yana.



Terça-feira



Quemuel nega o questionamento de Léia. Josué diz que Aruna não deve se cobrar tanto e se declara para ela. Léia diz que precisa falar com Tobias. Racal e Bogotai são bem tratados por Eleazar e Finéias. Enquanto passeiam pelo acampamento, Léia diz ter visto Adara e Samara pensa que a mãe está louca. Felizes, Josué e Aruna dançam. Léia para a mulher e vê que não é Adara. Lina e Mireu conversam sobre a princesa Úrsula. Adonizedeque impede que Abul o acompanhe na visita às prisioneiras. Mireu diz que vai esperar o tempo certo para conquistar Ula. Adonizedeque se consulta com a rainha e a rainha-mãe, as prisioneiras. Laís pede perdão à família de Calebe. Zareg agradece a recepção de Pedael. Elias trata Jéssica com educação. Milah pede proteção a Deus. Bogotai diz não ver a hora de executar Finéias.



Quarta-feira



Zareg diz que Bogotai não deve pensar em se vingar de Finéias agora. O mensageiro do reino de Gibeão procura por Zareg no palácio de Adonizedeque. Mireu avisa que os nobres foram vistos comprando roupas velhas na taberna de Ula. O rei de Jerusalém avisa que é preciso descobrir o que está acontecendo. Josué e Aruna jantam na tenda de Quemuel. Samara fica enciumada. Raabe diz que Mara pode ser a culpada pelo ataque do leproso. Samara diz que acabará com a felicidade de Aruna. Úrsula que não confia no rei Zareg. Disfarçados, Zareg, Racal e Bogotai fingem gostar da companhia dos hebreus. Adonizedeque pede para Mireu refazer o caminho de Zareg. Ula diz não saber do paradeiro dos nobres. Léia se desespera ao ter um pesadelo. Quemuel a ampara e se declara para a esposa. Aruna agradece pelos conselhos de Yana. Eleazar fala sobre Finéias com Bogotai. Samara conversa com Tobias e diz que é preciso acabar com Yana. Adonizedeque recebe Hoão, rei de Hebrom, e Jafiá, monarca de Laquis. Eles planejam dizimar o povo hebreu. Zareg se finge de bom moço e agradece a hospitalidade de Josué. Racal dá em cima de Mara. Adonizedeque, Hoão e Jafiá entram em um acordo e comemoram a aliança. Elias mostra interesse em Láis. Léia aconselha Samara a esquecer Aruna. Em conversa com Abul, Adonizedeque diz que acabará com o Exército de Israel. Otniel vê Bogotai conversando com Acsa e o chama para treinar. Raabe chama Salmon para interpelar Mara. Samara reclama da postura de Léia em relação a Quemuel. Adonizedeque ouve falar de Ula e decide ir disfarçado à taberna com os outros reis. Bogotai começa a pegar pesado no treinamento com Otniel. Zaqueu questiona a atitude violenta do estrangeiro. Adonizedeque corteja Ula. Hoão e Jafiá reconhecem a moça e fazem reverência à rainha. Orias cuida de Milah. Raabe e Salmon questionam Mara sobre o ataque do leproso. A vilã nega, mas destrata a cananeia. Raabe então começa a passar mal e diz que o bebê está nascendo.



Quinta-feira



Salmon leva Raabe às pressas para a tenda deles e diz que vai chamar Darda. A curandeira, Chaia e Yana tentam fazer o parto. Raabe sente muita dor e grita. Darda avisa à Yana que será um parto muito difícil. Zaqueu relata o acontecido no treinamento para Josué e Calebe. O arqueiro avisa que Bogotai foi muito agressivo e quase machucou Otniel. Josué pede que ele fique de olho no estrangeiro. Aruna chega e diz que o bebê de Raabe e Salmon está nascendo. Mireu e Adonizedeque ficam pasmos diante dos reis que reconheceram Ula como rainha. Lina diz que não há dúvidas que Ula é a rainha de Ai. Adonizedeque pede que o general prepare o palácio para receber a rainha e suas histórias. Ele pega a mão de Ula e a beija delicadamente. Mireu fica com ciúmes. Josué e Aruna chegam até a tenda de Salmon, que espera por notícias do parto. Aruna e Yana incentivam Raabe, enquanto Darda e Chaia tentam fazer o parto. O bebê não nasce e Raabe começa a perder os sentidos. Ela grita de dor e pede ajuda a Deus. Amparado por Josué, Salmon se emociona ao ouvir o choro da criança. O guerreiro dá o nome ao filho de Boaz. Orias ampara Milah. Um leproso avisa que Orebe está muito mal. Em conversa com Léia, Samara diz que é preciso tirar a vida de Yana. Léia proíbe que os filhos façam algo contra a mãe de Aruna. Haniel permanece tomando banho por horas. Léia conta a Samara que tentou matar Yana há anos atrás e sempre achou que ela tivesse morrido. Samara diz que pode terminar o serviço mal feito e Léia diz que sentiu alívio quando Yana voltou, pois carregou essa culpa por muito tempo. Samara diz que a mãe pode considerá-la morta, Léia fica pasma.



Sexta-feira



Salmon e Raabe, orgulhosos, mostram seu filho para Aruna e Josué. Josué pega o bebê e diz que ele se tornará um homem valente e forte. Triste, Mireu diz entender porque Ula nunca lhe deu uma chance e diz que Adonizedeque se encantou por ela. Orias diz perdoar Orebe. Jéssica fica triste ao saber do nascimento do filho de Salmon e Raabe. Josué procura Zareg e questiona a atitude de Bogotai no treinamento. Com cara de apaixonado, Iru consola Jéssica. Pedael aconselha Elias a agarrar logo Laís. Mireu descobre que Zareg e os nobres foram para Gilgal. Acsa admira Otniel. Maquir pede desculpas a Rune, que fica desconfiado. Iru avisa que trará uma convidada para o jantar. Samara diz a Tobias que a morte de Yana não pode passar daquela noite. Ele concorda, mas diz que precisa de ajuda para se vingar de Zaqueu. Eles se abraçam, cúmplices. Rune e Livana falam sobre a atitude de Maquir. Elias tenta beijar Laís e recebe um tapa. 