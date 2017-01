Você está: Novelas

Confira a semana de Malhação (16 a 21/1)

Segunda-feira



Joana confronta Stella e afirma que não demitirá Júnior. Jéssica conta a Júnior, Jabá e Lucas que Martinha foi expulsa de casa por conta de sua gravidez. Belinha sugere que Arthur ajude a desfazer o mal-entendido entre Alisson e Belloto. Léo se preocupa com a possível demissão de Júnior. Jabá insiste para que Martinha revele a identidade do pai de seu bebê. Krica teme que Rômulo esteja traindo Nanda. Bárbara explica a Clara o plano contra Joana. Clara arma contra Joana e Júnior e diz a Stella que o rapaz saiu com Léo da academia.



Terça-feira



Stella se desespera por não conseguir falar com Léo e Joana estranha a falta de contato de Júnior. Belinha retira seu nome do abaixo-assinado pela permanência de Alisson na academia. Stella exige que Júnior se afaste de Léo. Alisson adiciona Arthur a seu grupo de malhação. Stella fala com Bárbara sobre as atitudes de Joana durante sua ausência na academia. Martinha questiona a preocupação de Jabá com seu filho na frente de Juliana. Stella ameaça romper a sociedade entre Mauro e Ricardo, caso o empresário continue apoiando Joana.



Quarta-feira



Ricardo se choca com a atitude de Stella. Juliana desconfia do interesse de Jabá pela gravidez de Martinha. Ricardo enumera os erros de Joana, que pede demissão da academia. Arthur se incomoda com a conversa racista de Alisson e deixa o grupo do professor. Rômulo passa mal e Krica e Nanda o socorrem. A mãe de Martinha pede perdão à filha e insiste em saber quem é o pai de seu neto. Nanda beija Rômulo, mas se irrita quando Clara chega. Ricardo demite Alisson e confronta Mauro e Stella. Tânia chega de viagem. Joana procura Stella e Mauro.



Quinta-feira



Joana insiste que Léo melhorou após frequentar a academia e sugere que Mauro procure Andrea. Jabá, Juliana, Júnior e Lucas convencem Martinha a voltar para a escola. Mauro revela a Joana que Léo não precisará de cirurgia. Joana insinua que Júnior pode entrar na Justiça contra Stella. Mauro decide manter a sociedade com Ricardo. A pedido de Rômulo, Krica e Cleyton despejam Clara. Stella pede desculpas a Joana e Júnior, e Mauro insiste para que a menina permaneça na academia. Joana desiste de voltar para Morro Branco. Gabriel revela a Giovane sobre o torneio de vôlei que definirá quem é o “Rei da Praia”.



Sexta-feira



Bárbara se vangloria por Gabriel, mas Joana diz que Giovane é quem pode representar a Forma no torneio. Ricardo termina o namoro com Tita e assume a paixão por Tânia. Krica decide marcar o batizado dos filhos sem falar com Cleyton. Joana agradece o apoio de Ricardo. Gabriel e Giovane se desentendem. Sula consegue um emprego no hostel. Joana viaja para visitar a avó no Ceará. Gabriel afirma a Bárbara que precisa ser o "Rei da Praia". Bárbara sugere que Caio indique Giovane para representar a Forma no torneio de vôlei. Martinha procura Lucas.





