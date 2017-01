Você está: Novelas

Confira a semana de Sol Nascente (16 a 21/1)

Segunda-feira



Cesar se contém quando Tanaka fala mal de seu pai. Nanda termina o namoro com Peppino. Vittorio conta para Milena sobre o sumiço de Mário. Sinhá alerta a irmã para não se envolver com Tanaka. Alice, Ralf, Damasceno, Tato e os policiais procuram Mario. Chica se sente mal na casa de Tanaka. Sinhá se anima com o cassino. Neide avisa à polícia que Mario está em sua casa. João Amaro revela a Sinhá e Cesar que acusou Alice de ser a chefe da organização criminosa. Lenita e Vittorio decidem procurar Chica. Neide e Luzia se preocupam com o estado de Mario. Alice se desespera ao ouvir a equipe de busca deduzir que Mario se atirou do penhasco.



Terça-feira



Ralf e Damasceno tentam acalmar Alice. Chica afirma a Vittorio que Mario está vivo. Peppino reclama de Loretta para Milena. Sinhá manda Cesar falsificar a documentação para incriminar Alice. Akira observa Hirô enquanto trabalha. Damasceno convence Alice a procurar por pistas de Mario no entorno do penhasco. Tiago tenta acalmar Yumi. Cesar falsifica a assinatura de Alice nos documentos das empresas fantasmas. João Amaro convida Dora para jantar. Patrick avisa a Ana que Mario está desaparecido. Vittorio conta para Geppina e Gaetano sobre o sumiço do filho. Tanaka vai com Mocinha e Sinhá para a casa de Gaetano. Alice ouve o policial receber a notícia de que um homem foi encontrado por duas curandeiras na praia. Carolina instala câmeras no quarto de Cesar. Alice, Ralf e Damasceno procuram Mario nas casas da Praia do Torto. Mario e Alice se reencontram.



Quarta-feira



Alice se emociona ao descobrir que Neide é uma caiçara e que Luzia fez o seu parto. Mario presta depoimento ao policial sobre seu sequestro e o atentado contra Wagner. Luzia diz a Neide que Mario salvará Alice de um grande sofrimento. Hirô confirma a volta de Alice, Mario, Ralf e Damasceno. Carolina incentiva Sirlene a continuar com Felipe. João Amaro entrega a Louzada os documentos que, falsificados por Cesar, incriminam Alice. Loretta se insinua para Stefano. Hideo combina com Flavinha de ajudar Peppino e Nanda. Ana torce pelo entendimento entre Carolina e Patrick. Júlia teme pela vida de Wagner. Mario pede Alice em casamento.



Quinta-feira



Todos comemoram a união de Alice e Mario. Júia sente falta de Wagner. Yumi e Tiago sonham com sua primeira noite de amor. Sinhá e Cesar se irritam com Mocinha, que pede para não haver mais violência no plano dos dois contra Tanaka. Milena exige que Loretta resolva a situação entre Nanda e Peppino. Tiago vê João Amaro e Dora se beijando. Alice se muda para a casa de Mario. Yumi e Hirô flagram Mieko com Damasceno, mas disfarçam a situação para Tanaka. Cesar é rude com Carolina, que registra as ações do vilão com sua câmera, sem ele perceber. Mario se preocupa com Wagner. Cesar entrega sua carta de demissão a Alice. Mario revela a Patrick, Ralf e Damasceno que Wagner garantiu que o culpado pela explosão nas traineiras foi Cesar.



Sexta-feira



Mario decide investigar a vida de Cesar. Cesar diz para Alice que deixará Arraial por causa de seu amor por ela. Milena insiste para Loretta pedir desculpas a Nanda. Tiago conversa com João Amaro sobre Dora. Hideo tenta animar Peppino. Mario, Ralf, Damasceno e Patrick combinam sua investigação sobre Cesar. Alice e Yumi comemoram a felicidade de seus relacionamentos amorosos. Nanda e Peppino reatam o namoro. Mieko confessa a Yumi que está amando Damasceno. Sinhá castiga João Amaro e recompensa Cesar por seu ódio a Alice. Cesar e João Amaro explicam o desfecho do plano contra Tanaka e Alice para Sinhá.



Sábado



Sábado

Sinhá se irrita com Cesar e João Amaro. Mocinha desabafa com Ana. Patrick e Damasceno sondam Mesquita sobre as atividades da Polícia Federal. Mesquita confessa que está interessado em Loretta. Mocinha se abala ao descobrir que Tanaka jamais cobrou a dívida de Wladimir. Alice é firme na reunião com a Seguradora e garante a indenização financeira da Arraial Pescados. Mocinha comenta com Tanaka que se desentendeu com Sinhá. Mario teme pela segurança de Alice.





