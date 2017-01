Você está: Novelas

Confira a semana de Rock Story (16 a 21/1)

Segunda-feira



Gui consegue impedir que Júlia se entregue à polícia. Laila mente para Gordo e diz que não se encontrou com Jorginho. Júlia revela a Gui que Alex está ameaçando a segurança de Chiara. Néia comenta com Léo que acha estranho Diana não ter aceitado o divórcio. Léo dá a foto do anel de Néia, supostamente roubado no sequestro, para os investigadores. Ramon encontra o anel de Néia. Júlia e Gui armam contra Alex. Lázaro tenta atrapalhar a banda do filho de Gui. Zac defende Yasmin de Du e Jaílson. Yasmin se sensibiliza com a preocupação de Zac com a mãe. Bianca conta a Gui o que Lázaro está fazendo para não deixar Augusto contratar a banda 4.4. Júlia impede que Gui agrida Alex.



Terça-feira



Alex comenta com Romildo e William que estranhou o fato de Júlia impedir que Gui o atacasse. Gui se recusa a aceitar a ideia de Júlia de armar um flagrante para Alex. A pedido de Zac, Gui avisa a Gustavo que a banda participará do comercial. Nicolau desmarca a consulta com o médico sem que Gilda desconfie. Paçoca devolve para Zac parte do dinheiro que Jaílson e Edu roubaram. Daniel avisa a Eva que ela terá que entrar em acordo com Manuela para dividir o espólio de Joel. Ramon presenteia Marisa com o anel de Néia, mas Lázaro vê. Néia conta para Léo que a polícia encerrou o caso do sequestro. Diana elogia o trabalho de Gordo na produção do DVD de Laila. Júlia se apavora ao ver Alex conversando com Tom. Gordo e Diana se preocupam com a ausência de Laila no lançamento do próprio DVD. Júlia avisa a Gui que Alex rondou a casa de Nelson. Léo encontra o anel da mãe na casa de Lázaro e cobra do empresário uma explicação.



Quarta-feira



Léo acusa Lázaro de ter planejado o sequestro com Néia. Laila inventa uma desculpa pelo seu atraso no lançamento do DVD. Néia desmaia ao ser acusada por Léo. Yasmin fica chocada ao saber por Léo que Néia armou com Lázaro o próprio sequestro. Júlia manda mensagem para Alex solicitando um novo encontro. Néia confessa para Léo que armou o sequestro e diz que Lázaro é apaixonado por Diana. Nicolau evita que Luana veja JF beijando outra menina. Júlia vai ao encontro de Alex enquanto Gui os observa. Léo demite Lázaro. Júlia propõe ajudar Alex a assaltar a casa de Gui.



Quinta-feira



Júlia tenta convencer Alex a aceitar sua proposta dizendo que precisa do dinheiro para fugir do Brasil. Lázaro pede a Léo que reconsidere sua demissão. Os amigos de JF o criticam por ficar com Lia. Lorena conta a Alex que perdeu o emprego e a casa onde morava. JF promete a Nicolau que não ficará com mais ninguém além de Luana. Néia discute com Lázaro e Ramon. Zac mente para Gui e diz que não dá mais aulas para Yasmin. Alex não acredita em Júlia e se nega a participar do roubo. Júlia oferece dinheiro a Alex. Néia pede ajuda a Diana para convencer o filho a perdoá-la. Chiara reclama com a mãe que o pai não a deixa dormir em sua casa. Laila engana Gordo com Jorginho. Diana descobre que Júlia está grávida ao flagrar Edith dando um presente para o bebê.



Sexta-feira



Diana acusa Gui de se afastar de Chiara por causa da gravidez de Júlia. Gordo demonstra a Laila que está insatisfeito com as desculpas da namorada. Marisa reclama de estar sustentando Alex. Júlia avisa a Gui que acredita que Alex aceitará participar de seu plano. Alex pede a William e Romildo que o protejam de uma possível armação. Gui conta a Chiara sobre a gravidez de Júlia. Nicolau convida os integrantes da 4.4 para o aniversário de 60 anos de Haroldo. Haroldo demonstra surpresa para Luizão ao constatar que a churrascaria está com problemas financeiros. Gordo avisa a Laila que ela foi convidada para um programa de televisão. Laila confessa a Syl que não resistiu às investidas de Jorginho. Yasmin e Léo descobrem que Néia e Lázaro se juntaram para boicotar o show do rapaz. Júlia se apavora ao ser abordada por Alex em sua casa.



Sábado



