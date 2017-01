Você está: Novelas

Confira a semana de Dois irmãos (16 a 21/1)

Segunda-feira



Omar destrói seu quarto. Yakub não se rende ao apelo dos pais e avisa que o irmão não irá morar com ele em São Paulo. Omar chega ao aeroporto apressado e não se despede de Halim e Rânia. Domingas e Nael arrumam o quarto que foi destruído. Estelita prende Abelardo na jaula dos macacos. Nael observa Rânia trocar de roupa. Domingas não consegue revelar ao filho quem é seu pai. Nael começa a estudar no colégio de Omar, com o professor Laval. Omar volta de São Paulo. Halim comenta com Nael que acreditava que Omar tivesse mudado. Omar reencontra Laval. Nael vê Omar com o Lorde Wyckham no porto. Zana descobre o segredo sobre o novo negócio do filho. Halim promete à esposa que trará Omar de volta.



Terça-feira



Halim convoca Nael para ir com ele atrás de Omar. Os dois iniciam a busca pela cidade. Cid Tannus revela detalhes sobre a vida de Wyckham. Halim procura pelo filho nos bordéis. Pocu consegue uma pista sobre Omar. Nael obriga Halim a descansar. Zana se encontra com Adamor e Halim manda Nael seguir os dois. O peixeiro e seus comparsas encontram Omar. Omar volta para casa revoltado e destrói tudo com a corrente de Halim. Domingas e Nael tentam juntar as fotos rasgadas por Omar. Nael não consegue levar Domingas à aldeia indígena. Laval escreve em diversos livros e tenta se manter calmo. Militares invadem a cidade. Laval é preso pelos militares. Yakub volta para casa e encontra Nael.



Quarta-feira



Omar vê Laval ser agredido e levado preso por militares. Omar e Nael sofrem com a perda de Laval. Domingas abraça Yakub e Nael percebe uma intimidade entre eles. Zana questiona o filho mais velho sobre Lívia. Halim volta para casa com Rânia. Zana se preocupa com o estado de Omar. Rânia pede para Yakub ajudá-la a convencer Halim a modernizar a loja. Zana vela o sono de Omar. Domingas gosta da preocupação de Yakub com o futuro de Nael. Nael passa mal no teatro e Yakub o socorre. Nael revela que era confidente de Halim. Yakub decide voltar para São Paulo e Halim se despede emocionado do filho. Zana se desespera ao ver o estado de Omar. Halim revela por que Omar voltou para Manaus. Omar tem um surto e é atacado por crianças. Estelita sofre com a morte de um de seus macacos. Zana manda Nael procurar Halim.



Quinta-feira



Nael encontra Halim e tem dificuldade de convencê-lo a voltar para casa. Omar sofre. Halim se revolta ao ver Zana cuidando de Omar e desaparece novamente. Nael, Talib, Tannus e Abbas procuram Halim pela cidade. Halim volta para casa, mas acaba falecendo. Omar ataca Halim e Nael sai em sua defesa. Zana se desespera e todos tentam confortá-la. Omar leva um homem para casa e Domingas desconfia. Rochiram planeja construir um hotel em Manaus. Domingas fala com Omar sobre sua desconfiança com Rochiram. Zana escreve para Yakub e conta sobre a possibilidade de ele e o irmão trabalharem juntos. Uma forte tempestade atinge a cidade. Yakub prepara o projeto para um grande hotel.



Sexta-feira



